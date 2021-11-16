Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti incelemesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Timedan korkunç iddia... Putin planı sızdıTime'dan korkunç iddia... Putin planı sızdı!#Rusya
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Dünya Kupası için sevindiren olasılık Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...Dünya Kupası için sevindiren olasılık! Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...#A Milli Takım
Usta şair Sezai Karakoç hayatını kaybettiUsta şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti#Sezai Karakoç
Bakan Akardan kimyasal silah iddiasına net yanıtBakan Akar'dan 'kimyasal silah' iddiasına net yanıt!#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Erdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdirErdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdir #Cumhurbaşkanı Erdoğan
İsrailli çift tutuklanmıştı Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var'İsrailli çift' tutuklanmıştı! Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var#Terörle Mücadele
Sitede akılalmaz iddia Otoparkta sıfır araçları görünce şoke oldularSitede akılalmaz iddia! Otoparkta 'sıfır' araçları görünce şoke oldular#İstanbul
Türkiye maçı öncesi Karadağda Covid-19 vakasıTürkiye maçı öncesi Karadağ'da Covid-19 vakası!#Dünya Kupası
24 yaşındaki genç kayıp olarak aranıyordu... Feci ölüm 24 yaşındaki genç kayıp olarak aranıyordu... Feci ölüm#Çorum
Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadıBaşak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı#Başak Cengiz
Almanyadan kritik hamle Avrupanın gözü burada: Sert yükselişAlmanya'dan kritik hamle! Avrupa'nın gözü burada: Sert yükseliş#Avrupa
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridirMHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir#MHP
Hakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayıHakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu! Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayı#Koronavirüs
Gerçek yürek yakıcı 70 yıllık hükümdarın büyük yalnızlığıGerçek yürek yakıcı! 70 yıllık hükümdarın büyük yalnızlığı#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERTeknoloji Haberleri

Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti incelemesi

#Sponsorlu İçerik#Logitech#Selim Öztürk
Selim ÖZTÜRK

Logitech, uzun yıllardır sunduğu pek çok çözümle milyonlarca kullanıcıya ulaşan, dünyada ve Türkiye’de satışlarını günden güne artıran bir şirket. Oyuncular için ürettiği aksesuarlar da dahil olmak üzere Logitech’in gerçekten de oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Bu videomuzda ise Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti’nin dikkat çeken özelliklerine odaklanacağız.

Klavye ve Mouse olmadan bir PC deneyimini düşünmek elbette söz konusu değil. Ancak kullanıcılar bu alanda çok fazla seçenek olmadığını düşündüğünden genelde standart bir klavye almayı tercih ediyor. Oysa iyi bir klavye/Mouse seçimi ile saatlerce PC’leri daha da ergonomik bir hale getirebilmek daha çok verim alabilmek mümkün.

Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti incelemesi

Öncelikle Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti’ni alıyorsanız kablolara elveda diyorsunuz. Her iki aksesuar da kablosuz çalışıyor ve bir tane Nano USB alıcıyı kullanarak dilediğiniz cihaza bağlanıyor. Alıcıyı yerleştirdiğinizde ise bağlantı kurmak sadece saniyeler sürüyor. Böylece hem zaman kaybetmiyorsunuz, hem de kablo karmaşası gibi bir derdiniz olmuyor.

Ancak bu ürünlerde daha çok beğendiğim bir özellik var ki o da gürültüyü azaltması. Klavye ve Mouse kullanımında gün içinde yüzlerce, hatta binlerce kez tuşlara basıyoruz ve bu gerçekten de gürültü kirliliği yaratıyor. Pek çok kullanıcı bu gürültüye yıllar yılı alıştı, ancak bu sessiz klavye ve mouse’u kullandığınızda gürültünün yok olduğunu fark edecek ve gerçekten de bu özelliği seveceksiniz.

Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti incelemesi

Logitech’in kendisine ait olan bu “Silent Touch” yani “Sessiz Tıklama” patenti ile klavye ve mouse’taki tuşların yarattığı gürültü yüzde 90’ın üzerinde bir seviyede engellenebiliyor. Böylece dikkatiniz dağılmadan çalışmanın keyfine varacaksınız.

Ürünlerin tasarımları gayet ergonomik. Sağlam ayaklara sahip klavye kişisel ihtiyaçlara göre eğim alabiliyor. Konforlu yapısı sayesinde her iki ürünü de uzun saatler kullandığınızda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz ve iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Rahat ve kompakt mouse’un yumuşak kaydırma tekerleği ise bu sessiz deneyimi tamamlıyor.

Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti incelemesi

Klavyedeki 8 kullanışlı kısayol ve tam sayısal tuş takımı, veri girişini ve gezinmeyi kolaylaştırırken, mouse'un kıvrımlı yapısı da kullanıcı dostu bir tasarımla bütünleşiyor.

Klavyeye su ya da kahve dökülmesi gibi senaryolar hemen her kullanıcının korkulu rüyasıdır. Ancak bu klavyede böyle bir derdiniz olmayacak. Çünkü tuşlar, sıvıya karşı dayanıklı bir yapıda ve özel bir tasarıma sahip.

Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti incelemesi

Bu ürünler kablosuz çalışıyor. Peki batarya ömürleri nasıl? Bu cihazlar şarj olabilen bir bataryaya sahip değil. Ancak şarj etmekle uğraşmıyor olmamız bence kesinlikle iyi olmuş. Çünkü klavye içindeki 2 adet AAA (Alkalin) pil sayesinde toplamda 36 aya kadar batarya ömrü söz konusu. Yani aynı pillerle 3 sene boyunca pil derdi olmadan klavyenizi kullanabilirsiniz. Mouse’un kullandığı tek AAA (Alkalin) pil ile de 18 aylık bir batarya ömrü elde ediliyor. Bu da gayet uzun bir süre.

Benim önerim ürünleri kullanmadığınızda ‘off’ konumuna getirmeniz. Hem mouse hem klavyede bulunan güç tuşları ile iki cihazı da kolayca kapatıp açabiliyorsunuz.

Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti incelemesi

Son olarak kapsama alanından da bahsedelim. Nano alıcıyı cihazınıza taktıktan sonra 10 metre mesafeye kadar kablosuz bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bu da gayet yeterli bir mesafe.

2,4 GHz kablosuz bağlantı sayesinde kesinti ve gecikmelere son veren Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti, elimde tuttuğum grafit rengi dışında ayrıca beyaz renk seçeneğine de sahip.

Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti incelemesi

Sonuç itibariyle Logitech, bir klavye/fare setinde olması gereken özelliklere fazlasıyla bu ürünlerinde yer vermiş.

Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti incelemesi

Hala yıllanmış ve yıpranmış klavye ve mouse’larla çalışıyorsanız bence bu ürüne şans verin. Aradaki büyük farkı gördüğünüzde siz de memnun kalacaksınız.




İlandır

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sponsorlu İçerik#Logitech#Selim Öztürk

BAKMADAN GEÇME!

Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon