Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti incelemesi

Klavye ve Mouse olmadan bir PC deneyimini düşünmek elbette söz konusu değil. Ancak kullanıcılar bu alanda çok fazla seçenek olmadığını düşündüğünden genelde standart bir klavye almayı tercih ediyor. Oysa iyi bir klavye/Mouse seçimi ile saatlerce PC’leri daha da ergonomik bir hale getirebilmek daha çok verim alabilmek mümkün.



Öncelikle Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti’ni alıyorsanız kablolara elveda diyorsunuz. Her iki aksesuar da kablosuz çalışıyor ve bir tane Nano USB alıcıyı kullanarak dilediğiniz cihaza bağlanıyor. Alıcıyı yerleştirdiğinizde ise bağlantı kurmak sadece saniyeler sürüyor. Böylece hem zaman kaybetmiyorsunuz, hem de kablo karmaşası gibi bir derdiniz olmuyor.

Ancak bu ürünlerde daha çok beğendiğim bir özellik var ki o da gürültüyü azaltması. Klavye ve Mouse kullanımında gün içinde yüzlerce, hatta binlerce kez tuşlara basıyoruz ve bu gerçekten de gürültü kirliliği yaratıyor. Pek çok kullanıcı bu gürültüye yıllar yılı alıştı, ancak bu sessiz klavye ve mouse’u kullandığınızda gürültünün yok olduğunu fark edecek ve gerçekten de bu özelliği seveceksiniz.



Logitech’in kendisine ait olan bu “Silent Touch” yani “Sessiz Tıklama” patenti ile klavye ve mouse’taki tuşların yarattığı gürültü yüzde 90’ın üzerinde bir seviyede engellenebiliyor. Böylece dikkatiniz dağılmadan çalışmanın keyfine varacaksınız.

Ürünlerin tasarımları gayet ergonomik. Sağlam ayaklara sahip klavye kişisel ihtiyaçlara göre eğim alabiliyor. Konforlu yapısı sayesinde her iki ürünü de uzun saatler kullandığınızda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz ve iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Rahat ve kompakt mouse’un yumuşak kaydırma tekerleği ise bu sessiz deneyimi tamamlıyor.



Klavyedeki 8 kullanışlı kısayol ve tam sayısal tuş takımı, veri girişini ve gezinmeyi kolaylaştırırken, mouse'un kıvrımlı yapısı da kullanıcı dostu bir tasarımla bütünleşiyor.

Klavyeye su ya da kahve dökülmesi gibi senaryolar hemen her kullanıcının korkulu rüyasıdır. Ancak bu klavyede böyle bir derdiniz olmayacak. Çünkü tuşlar, sıvıya karşı dayanıklı bir yapıda ve özel bir tasarıma sahip.



Bu ürünler kablosuz çalışıyor. Peki batarya ömürleri nasıl? Bu cihazlar şarj olabilen bir bataryaya sahip değil. Ancak şarj etmekle uğraşmıyor olmamız bence kesinlikle iyi olmuş. Çünkü klavye içindeki 2 adet AAA (Alkalin) pil sayesinde toplamda 36 aya kadar batarya ömrü söz konusu. Yani aynı pillerle 3 sene boyunca pil derdi olmadan klavyenizi kullanabilirsiniz. Mouse’un kullandığı tek AAA (Alkalin) pil ile de 18 aylık bir batarya ömrü elde ediliyor. Bu da gayet uzun bir süre.

Benim önerim ürünleri kullanmadığınızda ‘off’ konumuna getirmeniz. Hem mouse hem klavyede bulunan güç tuşları ile iki cihazı da kolayca kapatıp açabiliyorsunuz.



Son olarak kapsama alanından da bahsedelim. Nano alıcıyı cihazınıza taktıktan sonra 10 metre mesafeye kadar kablosuz bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bu da gayet yeterli bir mesafe.

2,4 GHz kablosuz bağlantı sayesinde kesinti ve gecikmelere son veren Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti, elimde tuttuğum grafit rengi dışında ayrıca beyaz renk seçeneğine de sahip.



Sonuç itibariyle Logitech, bir klavye/fare setinde olması gereken özelliklere fazlasıyla bu ürünlerinde yer vermiş.Hala yıllanmış ve yıpranmış klavye ve mouse’larla çalışıyorsanız bence bu ürüne şans verin. Aradaki büyük farkı gördüğünüzde siz de memnun kalacaksınız.İlandır