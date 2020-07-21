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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 21.07.2020 - 06:30,Son Güncelleme:

Kutup ayıları için kırmızı alarm: Soyları tükenmek üzere

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Kutup ayıları için kırmızı alarm: Soyları tükenmek üzere
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İklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla şey yapılmaması halinde kutup ayılarının soyunun 2100 yılına kadar tükenebileceği açıklandı.

Sonuçları "Nature Climate Change" dergisinde yayımlanan araştırmada, deniz buzunda iklim değişikliğine bağlı kaybın kutup ayılarının sayılarının azalmasına, muhtemelen büyük oranda yok olmalarına yol açacağı ihtimalinin zaman çizelgesi çıkarıldı.

Araştırmada, sera etkisi yaratan yüksek gaz emisyonları senaryosunda, 2100 yılına kadar birkaç topluluğun dışında tüm kutup ayılarının neslinin tükenebileceği sonucuna varıldı. 

Emisyonun azaltılmasında makul hedeflere ulaşılması halinde bile birçok kutup ayısı topluluğunun ortadan kalkacağı ifade edildi.

Polar Bears International kuruluşunda görevli bilim insanı Steven Amstrup, BBC'ye yaptığı açıklamada, "İlk kez yavruların varlığını sürdüremeyeceğini gördük. Yavrular doğacak ancak dişilerin, buzsuz geçen sezon boyunca süt üretmelerine yetecek vücut yağları olmayacak." ifadesini kullandı.

Bilim insanları, bazı kutup ayısı topluluklarının, Kuzey Kutup bölgesinde deniz buzunun küçülmesi nedeniyle hali hazırda hayatta kalmakta zorlandığını belirtiyor.

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