KOVİD-19 Medya Okuryazarlığı Kampanyası Türkiye'de başlıyor

İnsanların internette gördükleri bilgiler ve bu bilgilerin kaynağı ile ilgili bilinçli kararlar vermelerini sağlamayı hedefleyen Facebook, “Sahte haberlerden korunmaya yardımcı olacak üç soru” başlığı altında insanların kendilerine “Nereden geliyor?”, “Eksik olan ne?”, “Bana ne hissettiriyor?” gibi sorular sorarak internette gördükleri bilgileri sorgulamalarını istiyor.

Kampanya ile ilgili konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, şöyle dedi: “Çok uzun zamandır Facebook’ta yer alan bilgilerin doğruluğunu artırmak için çalışıyor ve bu sorumluluğumuzu oldukça önemsiyoruz. Bu doğrultuda, Haber Kaynağı'nda Topluluk Standartlarımızı veya Reklam İlkelerimizi ihlal eden hesapları ve içerikleri kaldırmak, asılsız haberlerin yayılmasını azaltmak ve insanlara gördükleri gönderiler hakkında daha fazla kaynak sunarak onları bilgilendirmek gibi birçok önemli yatırım yaptık. Tüm bunların yanı sıra, insanların ne okuyacakları, neye güvenecekleri ve neleri paylaşacakları konusunda kendi kararlarını kendilerinin vermeleri gerektiğine inanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün KOVİD-19’u bir küresel sağlık krizi ilan etmesinden bu yana içinde bulunduğumuz dönem de, medya okuryazarlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Başlattığımız bu kampanya ile hedefimiz, insanların internette gördükleri bilgilerle ilgili içerikleri sorgulamalarına ve en doğru şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak.”

Facebook’un KOVİD-19 Medya Okuryazarlığı Kampanyası kapsamında hayata geçirdiği internet sitesine stampoutfalsenews.com adresi üzerinden ulaşabiliyor.



