Kodlamaya merak saranlara Apple'dan bir dizi öneri

Swift Playgrounds

SwiftPlaygrounds uygulaması, Apple’ın yazılım dili SWIFT i öğretmek için uygulamalar ve kılavuzlar sunuluyor ve yeni başlayan öğrenciler için bir seçenek. Swift Playgrounds, 3 boyutlu dünyadaki bir karakteri yönlendirmek için gerçek kodları kullanarak, önce temel konuları öğretirken ardından daha gelişmiş kavramlarla görevleri zorlaştırıyor ve yeni görevlerin ekliyor. Swift Playgrounds uygulaması ücretsiz.



Everyone Can Code - Herkes Kod Yazabilir

Everyone Can Code, etkileşimli bulmacalarla öğrencilere kod yazmayı öğreten Swift Playgrounds uygulaması üzerinden işlenen bir ders programı. Sekiz yaş ve üstü öğrenciler için tasarlanmış olan Swift Playgrounds uygulaması, profesyonel uygulama geliştiricileriyle aynı dili kullanarak kod yazmayı öğrenmeye yardımcı oluyor.

Everyone Can Code kullanmak için herhangi bir kod yazma bilgisi gerekmiyor ve yeni başlayan öğrenciler için kod yazmanın temelleri öğretiliyır.

Everyone Can Code Bulmacalar öğrenci ve öğretmenler için önemli kod yazma konseptlerini tanıtan ve toplamda 40 saatten fazla süren öğrenim amaçlı aktiviteler sunuyor. Ayrıca Everyone Can Code Bulmacalar Öğretmen Kılavuzu da bulunuyor.

Everyone Can Code Maceralar, bulmacaları tamamlamış öğrenciler için tasarlandı. Swift kodlarıyla uygulama geliştirmeye yönelik fırsatlar sunuyor.

Uygulama tasarlamaya ve geliştirmeye hemen başlamak için deneyim sahibi olmak zorunda değilsiniz. İster tek bir dönem için ister sertifika almak için olsun, Develop in Swift ders programı ve Xcode ile 14 yaş ve üstü öğrencilere kod yazmayı öğretiyor.

Swift Coding Club kaynakları isteyenlerin kendi kod yazma kulüplerini açması için öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyacınız olan içerikleri sunuyor. Bu kaynaklar arasında yeni üyeler katmakla ilgili ipuçları, yeni uygulamalar icat etmek için ilham kaynakları ve Apple tasarım ilkelerini kullanarak prototipler oluşturma kılavuzları bulunuyor.

Kodlamaya hızlı bir başlangıç

Bu kılavuz 10 yaş ve üzerindeki öğrenciler için tasarlanmış 10 kodlama meydan okuması. Sadece birkaç adımla, bir MeeBot’u dans ettirip, aygıt kameranızı, kendi Taş, Kağıt, Makas oyununuzu kodlayabilirsiniz.



Öğretmenlere yönelik tüm Apple öğretim program ve içerikleri için Apple Teacher