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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Kızamık hastalığının çıkış noktası büyükbaş hayvanlar mı?

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Kızamık hastalığının çıkış noktası büyükbaş hayvanlar mı?
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Araştırmacılar, kızamık hastalığının ilk olarak 2 bin 500 yıl önce büyükbaş hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceğini belirtti.

New Scientist internet sitesindeki habere göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de Robert Koch Enstitüsünden Sebastien Calvignac-Spencer ve ekibinin yürüttüğü çalışmada Avrasya, Güney ve Doğu Asya'da büyük şehirlerin oluşmaya başladığı sıralarda, en az 2 bin 500 yıl önce, kızamık virüsünün ilk olarak büyükbaş hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceği sonucuna vardı.

Araştırma ekibi Berlin'de bir müzede bulunan 1912 yılında kızamık nedeniyle hayatını kaybetmiş birinden alınan akciğer dokusu örneklerini kullanarak virüs genomunu yeniden yapılandırarak inceledi. Ekip, elde ettikleri kızamık virüs genomunu sığır vebası gibi diğer 50 virüs genomuyla karşılaştırdı.

Ekip, kızamık virüsünün ilk olarak şehirleşmenin başladığı en az 2 bin 500 yıl önce görüldüğü ve büyükbaş hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceği sonucuna vardı.

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