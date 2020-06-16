Kaspersky, ücretsiz siber güvenlik eğitimi verecek
Kaspersky siber güvenlik alanında son bilgilere ulaşabilmeniz için bir çevrim içi konuşma dizisi yayınlamaya başlıyor. İlk etkinlik 17 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. Kaspersky’nin APT’ler, siber casusluk faaliyetleri, büyük zararlı yazılımlar, fidye yazılımları ve siber suçluların dünya genelindeki çalışmalarını ortaya çıkarmak için çalışan global araştırma ve analiz ekibi GReAT’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlikler siber güvenlik konferanslarının atmosferini evlere taşıyacak. Bu ücretsiz çevrim içi etkinlik tüm dünyadan tehdit istihbaratı profesyonellerine ve meraklılara açık olacak.
“GReAT Ideas. Powered by SAS” olarak adlandırılan bu konuşma dizisi, GReAT’in iç çalışma dinamiklerini gözler önüne serecek. Ekibin kendi içinde yaptığı düzenli toplantılardan ve Güvenlik Analistleri Zirvesi’nin (SAS – Security Analyst Summit) bilgi paylaşımı yapılan sıcak atmosferinden ilham alınarak hazırlanan bu etkinlikler izleyicilere tehdit alanı hakkında bilgiler sunacak. GReAT uzmanları en son tespit edilen vakalar ve siber güvenlik dünyasında kullanılan teknikler hakkında ayrıntıları paylaşacak.
Etkinliklerde mevcut ve yeni keşfedilen APT vakaları, analizler, özel geliştirilen araçlar, tehdit istihbaratın ve Kaspersky ürünlerine ilişkin gerçek örnekler ve daha fazlası ele alınacak. Konuşmalarda dört adet 15-20 dakikalık sunumlar yapılacak. Bu sunumlarda son teknoloji araçlar, mevcut projeler ve GReAT’in tespit ettiği en son APT’ler anlatılacak.
İlk “GReAT Ideas. Powered by SAS” etkinliğinin gündeminde şu konular olacak:
- Saldırılar ile tehdit grupları arasındaki bağın bulunması: Vaka çalışmaları
- Kaspersky’nin yeni zararlı yazılım atıf motoru ile tehdit avı.
- Microcin-2020: GitLab programcı yasağı, zaman uyumsuz yuvalar ve darbe
- Yeni nesil IoT sanal tuzakları
Kaspersky GReAT Direktörü Costin Raiu, “Yeni bir döneme geçerken, siber güvenlik topluluğunun desteğine ihtiyaç duyulduğunu hissettik. Önceleri çeşitli konferanslarda bir araya gelerek bilgilerimizi paylaşıyorduk. Bu etkinlikler birçok profesyonelin kendisini geliştirmesine yardımcı oluyordu. Şimdi bu çok zorlaştı. “GReAT Ideas” etkinliğiyle bu açığı kapatmak ve araştırmacılarla, ağ güvenliği uzmanlarıyla ve tehdit istihbaratı topluluğundaki herkesle bağlantı kurmak, analizlerimizi ve bulgularımızı paylaşmak, tehdit avcılarının daha iyi birer siber güvenlik profesyoneli olmasına yardım etmek istiyoruz.” dedi.
“GReAT Ideas. Powered by SAS” hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ilki 17 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek olan konuşmaya kayıt olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: https://kas.pr/8igm
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