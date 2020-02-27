MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriK2-18b gezegeni yaşam için elverişli koşullara sahip olabilir
GeriTeknoloji K2-18b gezegeni yaşam için elverişli koşullara sahip olabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:22,Son Güncelleme:/

K2-18b gezegeni yaşam için elverişli koşullara sahip olabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
K2-18b gezegeni yaşam için elverişli koşullara sahip olabilir
Fotoğraf: NASA
Abone Olgoogle-news

Kütlesi Dünya'nın sekiz katı büyüklüğünde bir öte gezegenin yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceği bildirildi.

Sonuçları "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Dünya'ya 124 ışık yılı uzaklıkta bulunan K2-18b'nin kütlesi, yarıçapı ve atmosferi hakkındaki veriler incelendi. 

Cambridge Üniversitesinden gök bilimciler, yıldızına yaşam için elverişli mesafede bulunan K2-18b'nin, hidrojen zengini atmosferinin altında suyun sıvı halde bulunuyor olabileceği sonucuna vardı.

K2-18b'nin atmosferinde hidrojen miktarının çok yoğun olmadığı, metan ve amonyak gibi diğer kimyasal seviyelerinin de beklenenden daha düşük olduğu tespit edildi.

İki ayrı ekip, 2019'da, öte gezegenin atmosferinde su buharı saptadıklarını açıklamıştı.

Bazı bilim insanları ise K2-18b'nin, boyutundan ötürü Dünya'nın büyük versiyonundan çok Neptün'ün küçük bir örneği olacağı görüşünü savunuyor.



Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruz
daha fazla video için



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle