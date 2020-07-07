MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİşte Facebook bilgilerini çalan uygulamalar
GeriTeknoloji İşte Facebook bilgilerini çalan uygulamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 07.07.2020 - 06:58,Son Güncelleme:

İşte Facebook bilgilerini çalan uygulamalar

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
İşte Facebook bilgilerini çalan uygulamalar
Abone Olgoogle-news

Google Play Store'da yer alan bazı uygulamalar, güvenlik söz konusu olduğunda sınıfta kalıyor ve kullanıcıların bilmedikleri bir uygulamayı indirirken iki kez düşünmeleri gerekiyor. İşte kullanıcıların Facebook bilgilerini çaldığı ortaya çıkan o uygulamalar...

Google Play Store'da indirilen bazı uygulamalar kullanıcıların Facebook ve Twitter hesabına erişim yetkisi istiyor. Siz de bu izni verirken herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorsunuz; ancak yanılıyorsunuz.

Google, her ne kadar uygulama mağazasında sıkı bir denetim yapsa da, bazı uygulamalar gözden kaçabiliyor ve kullanıcılar için ciddi bir tehlike haline geliyor. Açıklanan 25 uygulama ise kullanıcıların doğrudan Facebook erişim bilgilerini çalıyor. Çaldıkları bu bilgileri ise ne yaptıkları bilinmiyor.

İşte Facebook verilerinizi çalan ve hiçbir şekilde telefonlara yüklememeniz gereken o uygulamalar:

Super Wallpapers Flashlight
Padenatef
Wallpaper Level
Contour Level Wallpaper
iPlayer & iWallpaper
Video Maker
Color Wallpapers
Pedometer
Powerful Flashlight
Super Bright FlashLight
Super Flashlight
Solitaire Game
Accurate Scanning of QR Code
Classic Card Game
Junk File Cleaning
Synthetic Z
File Manager
Composite Z
Screenshot Capture
Daily Horoscope Wallpapers
Wuxia Reader
Plus Weather
Anime Live Wallpaper
iHealth Step Counter
com.tqyapp.fiction

Gmail'de tema nasıl değiştirilir ?Gmail kullanıcılar diledikleri taktirde arkaplan fotoğrafını ve temayı değiştirebilir. İşte yolu...
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle