Bu yıl Kovid-19'un yanı sıra Türkiye'de sel ve deprem gibi doğal afetlerin de yaşandığına işaret eden Erkan, bu durumun bütün kesimlerde türbülansa neden olduğunu, telekom ve teknoloji sektörünün ise iyi bir sınav verdiğini söyledi.

Erkan, pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik açıdan belli zorlukları beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, burada en kritik şeyin açıklanan yeni programa tüm kesimlerin destek vermesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin daha fazla yatırım çekmesini, bu yatırımların da ülke insanına fayda getirmesini beklediklerini aktaran Erkan, "Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine sahip. Türkiye'nin potansiyeli, bu hedefi gerçekleştirebileceğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

"İstanbul, fiberleşme konusunda en fakir şehirlerden birisi"

Erkan, Türkiye'nin 5G'ye geçişi için gerekli koşullardan birinin de fiber altyapı olduğunu vurgulayarak, ülkenin bugün toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapısı bulunduğunu, yaklaşık 1 milyon kilometreye daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Bu altyapının maliyetinin, tüm operatörlerin ayrı ayrı inşa etmesi halinde 15-16 milyar dolara çıktığını, ortaklaşa yapılması durumunda 3-4 milyar dolara kadar indiğini aktaran Erkan, "Türkiye'nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına ortak fiber altyapı inşa edilmesi için yıllardır yaptığımız çağrıyı bir kez daha yinelemek istiyorum." dedi.

Erkan şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin 81 ilinde Turkcell'in fiber altyapısı bulunuyor. Ayrıca baktığında Trabzon'da da, Kayseri'de de, Antalya'da da, Diyarbakır'da da fiber internet hizmetimiz var, İstanbul'da da, Mersin'de de var... Bu şebeke üzerinden sadece Türkiye'de değil, İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan gibi komşu ülkelerin internetinde de önemli pay sahibiyiz. Bu konu 'merkeze, herkese'den ziyade, memleket meselesi. Pandemi süreci gösterdi ki; şu anda Türkiye'nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. Sadece ücra köşelerde değil, İstanbul'un merkezinde de bunun sıkıntısını çeken öğrencilerimiz var, Ankara'da da var, Artvin'de de var. İstanbul'un ciddi fibere altyapıya ihtiyacı var. Belki de bu konuda en fakir şehirlerden birisi İstanbul. Son zamanlarda bakıyorsunuz, dünyada sabit internet hız ölçümünde Türkiye neredeyse ilk 100'e zor giriyor. Böyle olmaması lazım. Fırsat eşitliği ve dijitalleşme konusunda en temel nokta fiber... Yarın 5G, 6G konuştuğumuzda fiber daha da önemli hale gelecek. Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, uzaktan sağlık, şirketlerin dijitalleşmesi, dijital servislerin kullanılması gibi konuların hepsinde fiber ana yapı taşı."

"Altyapıda değil, üstyapıda ve serviste rekabet edelim"

Şirketin yatırımlarının bu yıl 9 milyar liranın üzerine çıkmış olacağını bildiren Erkan, "1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var. Bunu gelin el ele verelim, çözelim. Mükerrer yatırım yapmayalım, ortak yapalım. Altyapıda değil, üstyapıda ve serviste rekabet edelim." ifadelerini kullandı.

Erkan, ülkenin bir an önce fiber altyapıya kavuşması gerektiğini yineleyerek, bu konuda Cumhurbaşkanı seviyesinde bir irade bulunduğunu, bunun yapılmamasının sektörün sıkıntısı olduğunu dile getirdi.