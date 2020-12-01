Türk Telekom’dan ortak altyapı çağrısı

Ortak altyapı paylaşımına ilişkin tüm operatörlere çağrıda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Hepimiz ayrı ayrı yatırım yapmayalım, bu milletin parasını çarçur etmeyelim. Gidilmiş yerlere mükerrer gitmeyelim, gidilmemiş yerlere beraber gidelim” dedi. Ümit Önal, altyapı paylaşımına ilişkin duruş ve tavırlarının önceden beri belli ve çok net olduğunu vurgulayarak, “Türk Telekom olarak mükerrer yatırımın önüne geçmek için tüm yeni yerlere altyapıyı birlikte götürmeye her zaman açığız. Bu konuda birlikte hareket etmeye kararlıyız. Bunun illa bir ortak altyapı şirketiyle olmasına bile gerek yok, biz bunu sözle, basit bir protokolle de yaparız. Hiçbir şeye gerek olmadan da yaparız” diye konuştu.



Türkiye’de faaliyet gösteren diğer operatörlerin baz istasyonlarına fiberin götürülmesi noktasında da hizmet vermeye hazır olduklarını aktaran Önal, “Mükerrer yatırımların önüne geçebilmek için tüm oyuncuların mutabakatıyla imzalanan Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama Protokolü var. Bu protokol ve buna imza atan herkes ortada. Bu protokole bağlılığımızı tekrar ilan ediyorum, bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Türk Telekom özelleştirmeyle beraber, ülkenin sahipliğindeki bir altyapının hem kullanım hem de geliştirme hakkını aldı. Buraya da 15 yılda 17.2 milyar dolarlık yatırım yaptı” ifadelerini kullandı.

‘FİBER VE 5G İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK’

”Türk Telekom’un bu kadar yatırım yaptığı bir yerde, sadece satın alma gücünün yüksek ve nüfusun yoğun olduğu ‘Kadıköy’de Moda’da, Ankara’da Kızılay’da altyapıyı açmanı istiyorum’ şeklindeki seçki talepler akla, izaha, ticarete, mantığa uygun değil” diyen Önal, şöyle devam etti: “Bu tür uygunluklardan yoksun teklifleri yapıp, sonra ‘Türk Telekom ortak altyapıya çok da hazır değil’ şeklinde yakıştırma yapılmasını biraz maksatlı görüyorum doğrusu. Biz ülkenin fiberleşmesi ve 5G ile tanışması için üzerimize düşeni her zaman yaptık. Diğer operatörlerle de ortak yola çıkmaya her zaman hazırız. Bunun için imzaya gerek yok, sözü yeter. Biz yıllardan beri ülkenin en karlı yerine de 1 tane abonenin olduğu yere de gideceğiz, siz benden ‘Ankara Kızılayı açmanı istiyorum’ diyeceksiniz. Bunun hiçbir ticari tarafı yok. Kaldı ki şu anda altyapımızdan abonelik yapabiliyorlar. Diğer operatörlerin fiber dahil altyapımızdan yaklaşık 3.1 milyon abonelikleri var.”