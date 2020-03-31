iPhone XR üretimi durduruldu, kapılar kapatıldı

Apple, Çin'de yeni nesil iPhone'ların üretimini yaparken, Hindistan'da bulunan Foxconn fabrikalarında ise iPhone XR gibi daha geçmiş yıllarda üretilen telefonlarını üretiyor. Ancak pek çok şirketi olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgını, Apple'ı bu ülkede de rahat bırakmadı. Foxconn'un Hindistan'da bulunan fabrikasında üretim durduruldu, kapılar kapatıldı.

Hindistan'da artan salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının gelmesiyle fabrikaların kapatılma kararı da peşi sıra geldi. Üretimi sekteye uğrayan Apple, Hindistan'da üretimi sürdürmek için salgın tehlikesinin geçmesini beklemek durumunda.

Üretimin durması, son kullanıcıya da yansıyacak. Mağaza stoklarına olumsuz yansıması beklenen bu gelişmeyle birlikte Apple mağazalarına da bu model cihazlardan sınırlı sayıda ürünün tedarik edileceği söyleniyor.

iPhone XR, Apple'ın en çok satan iPhone'u olma özelliğine sahip. Bunda en önemli etken ise diğer modellere göre makul bir fiyata sahip olması...