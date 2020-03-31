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Teknoloji
Haber Giriş: 31.03.2020 - 06:37,Son Güncelleme:/

iPhone XR üretimi durduruldu, kapılar kapatıldı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iPhone XR üretimi durduruldu, kapılar kapatıldı
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Apple'ın satışa çıktığı günden bu yana kullanıcılardan büyük ilgi gören ve son dönemin en çok satan telefonu olan iPhone XR, koronavirüs salgını nedeniyle üretim sorunu yaşıyor. Hindistan'da bulunan fabrikanın kapatılmasıyla birlikte dünyanın en çok satan akıllı telefonunun üretimi de durmuş oldu. Peki bundan sonra ne olacak?

Apple, Çin'de yeni nesil iPhone'ların üretimini yaparken, Hindistan'da bulunan Foxconn fabrikalarında ise iPhone XR gibi daha geçmiş yıllarda üretilen telefonlarını üretiyor. Ancak pek çok şirketi olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgını, Apple'ı bu ülkede de rahat bırakmadı. Foxconn'un Hindistan'da bulunan fabrikasında üretim durduruldu, kapılar kapatıldı.

Hindistan'da artan salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının gelmesiyle fabrikaların kapatılma kararı da peşi sıra geldi. Üretimi sekteye uğrayan Apple, Hindistan'da üretimi sürdürmek için salgın tehlikesinin geçmesini beklemek durumunda.

Üretimin durması, son kullanıcıya da yansıyacak. Mağaza stoklarına olumsuz yansıması beklenen bu gelişmeyle birlikte Apple mağazalarına da bu model cihazlardan sınırlı sayıda ürünün tedarik edileceği söyleniyor.

iPhone XR, Apple'ın en çok satan iPhone'u olma özelliğine sahip. Bunda en önemli etken ise diğer modellere göre makul bir fiyata sahip olması...

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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