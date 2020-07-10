iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü - iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor?

Bugün iPhone ve iPad'lerde uygulamalarda erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcıların Twitter'daki şikayetleri üzerine ortaya çıkan teknik sorunun Spotify üzerinde yoğunlaştığı, ancak asıl sorunun iPhone ve iPad'ler olduğu anlaşıldı. Spotify'a Android cihazlarda erişim sorunsuz sağlanırken iOS ve iPadOS yüklü cihazlarda ise problem sürüyor.



UYGULAMALAR NEDEN ÇÖKÜYOR?



Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandığı sanılıyor.

FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklanan hata, uygulamaların çökmesine neden oluyor.

Sorunun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yaşandığını da belirtelim.



Erişim sorunu yaşayan uygulamaların arasında Facebook'un kendisi, Twitter, Spotify, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alıyor.

ÇÖZÜM VAR MI?

Uygulamalarınızda sorun yaşıyorsanız 5-6 kez girip çıktığınızda uygulamada sorun düzelebiliyor. Bunun dışında uygulamaları uçak modundayken açarak sonra uçak modunu kapatıp uygulamayı çalıştırmaya devam edebilirsiniz.



