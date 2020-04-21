iPhone SE Plus: Apple'ın yeni sürprizi bu mu?

Apple'ın uzun bir süredir iPhone 9 veya iPhone SE 2 adında minik ekranlı bir telefonu tanıtacağı konuşuluyordu. Ve iddialar doğru çıktı; geçtiğimiz günlerde yeni iPhone SE'nin duyurusu yapıldı. Şimdi ise Apple ile ilgili yeni bir iddia ortaya adıldı. Yaptığı tutarlı tahminlerle bilinen Jon Prosser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iPhone SE Plus'ın adını ilk kez kullandı; ancak detay paylaşmadı.

4.7 inç'lik ekrana sahip olan yeni iPhone SE'den farklı olarak 5.5 inç ekran kullanması beklenen iPhone SE Plus, arka yüzünde çift kamera bulundurabilir ve cam arka yüzeyiyle birlikte Touch ID teknolojisini de destekleyebilir.

iPhone 8'in yerini aldığı düşünülen iPhone SE'nin ardından iPhone SE Plus'ın da iPhone 8 Plus'ın yerini alabileceği konuşuluyor.