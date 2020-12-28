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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 28.12.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

iPhone SE 3: İşte Apple'ın yeni bombası

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iPhone SE 3: İşte Apple'ın yeni bombası
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Geçtiğimiz aylarda iPhone SE (2020) model minik ekranlı bir telefon modelini satışa sunan Apple, seriyi devam ettirmek niyetinde. Peki iPhone SE 3 nasıl olacak?

Teknoloji devi Apple, bu yıl iPhone SE 2020 ile birlikte iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i kullanıcılarla buluşturdu. iPhone SE 2020'nin en dikkat çeken özelliği ise 'home' tuşunu üzerinde barındırması ve parmak izi tarayıcısına sahip olmasının yanı sıra minik bir ekranla gelmesi.

iPhone 12 mini'nin satışlarını da olumsuz etkileyen ve Apple'ın en uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone SE 2020, şimdi de yerini iPhone SE 3'e bırakıyor. Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre 2021 yılının başlarında iPhone SE 3 duyurulacak.

iPhone SE 3: İşte Appleın yeni bombası

6.06 inç ekran büyüklüğüyle gelmesi beklenen iPhone SE 3, arka yüzünde çift kamera kurulumu barındıracak. Ancak yeni iPhone modelinin 'home' tuşuna sahip olup olmayacağı bilinmiyor ve parmak izi tarayıcısıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Apple araba üretecek
Apple araba üretecek

5G desteğine de sahip olması beklenen yeni telefonun 535 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Apple, gelecek yılın sonbahar aylarında da iPhone 13 serisi telefonlarını gün yüzüne çıkaracak.

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