iPhone SE 3: İşte Apple'ın yeni bombası

Teknoloji devi Apple, bu yıl iPhone SE 2020 ile birlikte iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i kullanıcılarla buluşturdu. iPhone SE 2020'nin en dikkat çeken özelliği ise 'home' tuşunu üzerinde barındırması ve parmak izi tarayıcısına sahip olmasının yanı sıra minik bir ekranla gelmesi.

iPhone 12 mini'nin satışlarını da olumsuz etkileyen ve Apple'ın en uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone SE 2020, şimdi de yerini iPhone SE 3'e bırakıyor. Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre 2021 yılının başlarında iPhone SE 3 duyurulacak.



6.06 inç ekran büyüklüğüyle gelmesi beklenen iPhone SE 3, arka yüzünde çift kamera kurulumu barındıracak. Ancak yeni iPhone modelinin 'home' tuşuna sahip olup olmayacağı bilinmiyor ve parmak izi tarayıcısıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

5G desteğine de sahip olması beklenen yeni telefonun 535 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Apple, gelecek yılın sonbahar aylarında da iPhone 13 serisi telefonlarını gün yüzüne çıkaracak.