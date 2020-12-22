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Teknoloji
Haber Giriş: 22.12.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Apple Car geliyor! Detaylar ortaya çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Apple Car geliyor! Detaylar ortaya çıktı
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Telefon, tablet, bilgisayar derken Apple bu kez bambaşka bir alanda kendine yer açmaya hazırlanıyor. Apple Car ismini taşıyan özel otomobille ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Apple'ın kendi otomobili üzerinde uzun yıllardır çalıştığı biliniyor. Ancak bu otomobil ile ilgili bugüne dek hiçbir görüntü veya net bir bilgi paylaşılmadı. Reuters'ın haberine göre Apple’ın otonom sürüş özelliklerine sahip elektrikli otomobil modelini 2024 yılında üretmeye başlayacak.

NANOCELL BATARYA KULLANILACAK

Bu araç tamamen elektrikle çalışacak ve özel bir pil tasarımına sahip olacak. Bilinen lityum-iyon bataryaların aksine, Apple Car’da kullanılacak bataryanın nanocell adı verilen bir teknolojiye dayanacağı belirtiliyor. Bu yapı, lityum-iyon yapısına göre ısıya daha dayanaklı ve daha uzun menzil sunabiliyor.

Apple Car geliyor Detaylar ortaya çıktı

Diğer yandan otonom olması beklenen Apple Car, herhangi bir sürücü eylemi gerekmeksizin yol alacak. Bugün için belli bölgelerde kullanılan otonom araçlara Apple'dan da yeni bir üye gelecek.

APPLE ORTAKLIĞA DA GİDEBİLİR

Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre Apple Car için şirket kendi başına da yol alabilir, bir otomotiv deviyle ortaklık da kurabilir.

Apple Car geliyor Detaylar ortaya çıktı

Örneğin bir otomobil markasının ürettiği araca entegre edilen otonom sürüş sisteminin de Apple tarafından üretilebilme ihtimali bulunuyor.

Planlanan takvimde bir değişiklik olmazsa Apple Car, 2024 yılında karşımıza çıkacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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