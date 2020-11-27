iPhone SE 2020 Türkiye fiyatı düştü

5299 TL'den satışı yapılan 64 GB dahili hafızalı iPhone SE 2020'nin fiyatı 4599 TL olurken, 128 GB'lık modelin fiyatı da 5749 TL'den 5099 TL'ye geriledi.

Ekranı sadece 4.7 inç büyüklüğünde ve 1334x750 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renkli modelleriyle satışa sunulacak olan cihaz, suya ve toza karşı da hayli dayanıklı. Bunu da IP67 sertifikasına borçlu elbette. Cihaz, suda 1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca dayanıyor, su almıyor.

iPhone 8'lerde son kez kullanulan Home butonu, iPhone SE'nin yeni modeliyle geri döndü. Bu nedenle Face ID yerine Apple, bu cihazında Touch ID özelliğini kullanıyor. Yani işlemlerinizi parmak izinizle hallediyorsunuz.

Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden gücünü alan yeni nesil iPhone SE, beraberinde ise 3 GB RAM ile geliyor. Bu da cihazın ekranı küçük olmasına karşın hayli güçlü bir telefon olduğunu ortaya koyuyor.

64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olan telefon, 13 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma ve 8 saate kadar da video oynatma süreleri vadeden bir batarya kullanıyor. Bu kapsamda yeni iPhone SE ile iPhone 8 oldukça benzer..

18W hızlı şarj adaptörüyle geldiğinden 30 dakikada bataryasının yarısı şarj olan iPhone SE 2, kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor.

Gelelim kamera kısmına... Yeni iPhone SE'de f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP çözünürlüklü bir arka kamera bulunuyor. Çift tonlu LED flaş ile desteklenen arka kameraya ek olarak, ön tarafta da f/2.2 diyaframlı 7 MP çözünürlüğünde bir öz çekim kamerası yer alıyor..

Yenilenen iPhone SE, telefoto kameraya sahip olmasa da iPhone XR ve iPhone 11’deki gibi yazılımsal olarak arkaplanı bulanıklaştırıp, portre modunda fotoğraflar çekebiliyor.



