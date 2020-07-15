iPhone SE 2020 bugüne kadar ne kadar sattı?

Telefon pazarını hareketlendiren modellerden biri olan ve Türkiye'de 5299 TL'lik fiyat etiketiyle satışa çıkan yeni iPhone SE, satış adediyle Apple'ın yüzünü güldürdü. Taiwan Economic Daily'nin haberine göre iPhone SE 2020, satışa çıktığı günden itibaren toplamda 12 ila 14 milyon adet satmayı başardı.

Bu satış rakamı, aynı zamanda Apple'ın yeni modellerinde de iPhone SE kulvarında telefonlar çıkarmasının önünü açacak gibi görünüyor. Şirket, iPhone 12 serisi içinde de uygun fiyatlı bir modele yer vermesi kuvvetle muhtemel.

4.7 inç'lik minik bir ekrana sahip olan yeni iPhone SE, Retina HD ekrana sahip. Arka yüzünde 12 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen tek kamerası bulunan cihaz, 4K video kaydı da yapabiliyor. Telefonun ön yüzünde ise 7 MP kamera bulunuyor.

1821 mAh kapasiteli bataryasından enerjisini aldığı için uzun bir batarya ömrüne sahip olmayan telefonun ağırlığı ise 150 gramı geçmiyor.



