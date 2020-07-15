iPhone 12'nin kutusundan sadece şarj kablosu çıkacak

Apple, iPhone 12'lerle birlikte şarj adaptörünü ve kulaklıkları kutu içeriğinden çıkarıyor. Şirket, bu iki aksesuardan birini satın almak isteyen kullanıcıların ayrıca ücret ödeyerek bu ürünleri edinmesinin yolunu açıyor.

Apple, iPhone 12 kutu içeriğini belirlerken kullanıcılar arasında bir anket düzenlemiş ve eski şarj adaptörlerini ne yaptıklarını sormuştu. Buradan yola çıkarak da iPhone 12 içeriğine şarj adaptörü koyup koymamaya karar vermeye çalışan şirket, kutu içeriğinde sadece şarj kablosunu sunmakla yetinecek gibi görünüyor.

Apple daha önce de iPhone X ile birlikte 3.5mm kulaklık yuvası kaldırılınca dönüştürücüyü ücretsiz sunmuş, ancak bu sürümden sonraki modellerde kutu içeriğinden bu dönüştürücü çıkarılmıştı. Bu sebeple kullanıcılar bu dönüştürücü için de ayrıca Apple'da ek ücret ödemek durumunda.

Planlanan takvimde bir değişiklik olmazsa, Apple Eylül ayının ortasında hem yeni iPhone'larını duyuracak, hem de iOS 14 dahil yeni işletim sistemlerini aktif hale getirmeye başlayacak.



