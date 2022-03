iOS 15.4 güncellemesi yayında

Haberin Devamı

Apple, bir süredir beklenen yeni iOS güncellemesini sessiz sedasız yayınladı. Güncelleme ile birlikte bir dizi yeni özellik de kullanıcılara sunuldu. Bunlardan biri de kullanıcıların maske takarken Face ID kilidini açmasını sağlıyor.

iPhone artık, kullanıcıların maske takarken Face ID'nin kilidini açmasını sağlayan bir seçenek içerecek. Kaydolduktan sonra iPhone, kimlik doğrulaması için göz çevresindeki benzersiz özellikleri tanıyabilecek. Bir maske takarken Face ID, iPhone'un kilidini açmak ve uygulamalarda ve Safari'de parolaları otomatik olarak doldurmak için kimlik doğrulama olarak kullanılabiliyor.

Yeni özellik, iPhone 12 ve sonraki sürümleriyle çalışıyor.

Gelelim diğer yeni özelliğe... SharePlay, FaceTime görüşmesi sırasında paylaşılan deneyimler için bir özellik seti. Kullanıcılar SharePlay'i FaceTime'dan başlatabilirken, iOS 15.4'ün piyasaya sürülmesiyle SharePlay oturumları doğrudan desteklenen uygulamalardan başlatılabiliyor.

Siri sesi

Siri artık İngilizce konuşanlar için yeni bir sese sahip ve kullanıcılara kendileriyle konuşan bir ses seçmeleri için daha fazla seçenek sunuyor. Yeni Siri sesi, inanılmaz derecede doğal bir ses için Neural Text to Speech teknolojisinden yararlanıyor.

AB Dijital COVID Sertifikası için Apple Cüzdan ve Sağlık desteği

Artık Sağlık’ta AB Dijital COVID Sertifikası desteği ile COVID-19 aşılarının, laboratuvar sonuçlarının ve iyileşme kayıtlarının doğrulanabilir versiyonlarını indirebilir ve saklayabilirsiniz.

Ayrıca, Apple Cüzdan'daki COVID-19 aşı kartları artık AB Dijital COVID Sertifikası biçimini destekliyor. Kullanıcılar, Cüzdan uygulamasına eklendikten sonra aşı kartlarını istedikleri zaman görüntüleyebilir ve sunabilir.

Yeni emoji

iOS 15.4, yüzler, el hareketleri ve ev eşyaları dahil 37'den fazla yeni emoji içeriyor. Kullanıcılar artık el sıkışma emojisinde her el için ayrı cilt tonları seçebiliyor.

Ek özellikler

Safari web sayfası çevirisi, İtalyanca ve Geleneksel Çince için destek eklendi.

Visual Look Up, bir kullanıcının fotoğraflarındaki sanatı, dünyadaki önemli noktaları, bitkileri ve çiçekleri, kitapları ve köpek ve kedi ırklarını tanırken, böylece onlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirler ve şimdi genişletilmiş dil ve coğrafya kullanılabilirliği ile dünya çapında daha fazla kullanıcı, Visual Look Up'ı deneyimleyebilir. iOS 15.4 ile Visual Look Up İngilizce (Avustralya, Kanada, Hindistan, Singapur, İngiltere, ABD), Fransızca (Fransa), Almanca (Almanya), İtalyanca (İtalya) ve İspanyolca (Meksika, İspanya, ABD) dillerinde mevcut.

Podcasts uygulaması sezonlar, oynatılan, oynatılmayan, kaydedilen veya indirilen bölümler için bölüm filtreleri ekliyor.

Haberler, Bugün akışı ve Ses sekmesinde gelişmiş ses içeriği keşfi sunuyor.

Kamera kullanılarak Notlar ve Hatırlatıcılar uygulamalarına Canlı Metin eklenebiliyor.

Klavyedeki Kamera, Notlar ve Hatırlatıcılar uygulamalarında metin kopyalayıp yapıştırmak için kullanılabiliyor.

Kısayollar artık Hatırlatıcılarla etiket eklemeyi, kaldırmayı veya sorgulamayı destekliyor.

Acil SOS ayarları, tüm kullanıcılar için Basılı Tutarak Ara'yı kullanacak şekilde değiştirildi.