Instagram'da görünen hikaye sayısı iki katlı olacak

Instagram'ın Snapchat uygulamasından esinlenerek kendi bünyesine dahil ettiği Hikaye özelliği oldukça popüler bir araç haline geldi. Öyle ki, Facebook bu özelliği hem kendisine, hem Messenger'a hem de WhatsApp'a dahil etti. Ancak hiçbir uygulama, Instagram'ın yanına yaklaşamadı ve hikayeler söz konusu olduğunda Instagram açık ara önde bulunuyor.

Bu durumun farkında olan Instagram ekibi ise hikayeler üzerine yeni bir çalışma yaptı. Henüz test aşamasında olan özellik aktif hale geldiğinde ekranda gördüğünüz hikaye bölümü iki katlı olacak. Böylece aynı anda çok daha fazla hikayeyi ekranda görme şansınız olacak.



Bu özelliğin kesin olarak tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı ise şu aşamada belirsizliğini koruyor. Test aşamasındayken kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre yeni arayüzün kalıcı olup olmamasına karar verilecek.



