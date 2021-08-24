MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram'da bir dönemin sonu: 'Yukarı kaydır'ın fişi çekildi!
GeriTeknoloji Instagram'da bir dönemin sonu: 'Yukarı kaydır'ın fişi çekildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.08.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Instagram'da bir dönemin sonu: 'Yukarı kaydır'ın fişi çekildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Instagram'da bir dönemin sonu: 'Yukarı kaydır'ın fişi çekildi!

Instagram hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğinin fişini çekti. 30 Ağustos’ta bu özelliğin devre dışı kalacağını duyuran platform yerine gelecek yeni özellik hakkında da ilk bilgileri paylaştı.

 

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'dan ezber bozan bir adım geldi.

Instagram, hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğinin kullanımına 30 Ağustos’ta son vereceğini açıkladı.

Yüksek takipçili hesaplar tarafından kullanılan 'yukarı kaydır'ın yenine 'link stickerı' olarak adlandırılan bir özellik gelecek.

: İlginizi Çekebilir

Instagram, söz konusu yeni özelliğin bir grup kullanıcı üzerinde test edildiğini belirtti.

Gelen ilk bilgilere göre, bağlantılara yönlendirme için kullanıcıların bağlantı çıkartmalarına tıklamaları gerekecek.

Söz konusu yeni özelliğin ilk etapta hangi hesaplara sunulacağı ise şu an için netlik kazanmış değil.

Ancak bu özelliğin yüksek takipçiye sahip profiller, şirket hesapları ve onaylanmış hesaplar için aktif edileceği tahmin ediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi