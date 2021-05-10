Instagram hikaye izleme nasıl yapılır? Instagramstory viewer uygulamaları ve gizli hikaye izleme taktikleri

Türkiye'de en çok kullanılan instagram sosyal paylaşım sitesinin içeriğinde yer alan Instagram'da story hikayeler demektir. Hikaye paylaşımı belki de diğer etkinliklere göre sıklıkla kullanılan alandır.

Instagram Hikaye İzleme Nasıl Yapılır?

Instagram hikaye paylaşımı aslında daha fazla adımı gerektirmektedir. Fakat kendi hesabınızda paylaşılan diğer kişilerin hikayelerini izlemek ise oldukça basittir.

Burada bilinmesi gereken şudur hikaye anlamını kısa sürmesinden alır. Yani hesabınızda paylaşılan hikayeler siz ayar yapmadığınız sürece 24 saat sonra kaybolabilir.

24 saat içerisinde paylaşılan hikayeler hesaptan izlenir. Hikayeleri izlemek için öncelikle bir ınstagram hesabınızın aktif şekilde bulunması gerekir. Hesabınızda ekli kişi listenizde paylaşılan hikaye sayısını belirler.

Chrome IG Story isimli Google Chrome eklentisi indirildikten sonra web tarayıcısına dahil edilir. Daha sonra kendi hesabınızdan giriş yaparak listenizde ekli olan profil fotoğraf alanına girerek yuvarlak içerisinde ve hesabın en üstünde yer alan hikayelerin üzerine tıkladığınız taktirde gösterilir ve izlenebilir.

Instagramstory Viewer Uygulamaları ve Gizli Hikaye İzleme Taktikleri

Instagramstory Viewer uygulamalarından bahsedilen hikaye uygulamalarıdır. Bu uygulamalar paylaşılacak olan hikayelerin ilgi çekici olarak tasarlanması hizmeti verir. Kişiler bu uygulamalar sayesinde paylaşacakları hikayelerin daha göze hitap eder daha farklı ve daha yaratıcı tasarım haline dönüşmüş şekliyle paylaşıma açarlar.

Hikayelerinizi tasarlamak için kullanılan bu uygulamaların en başında ilk olarak basit ve kolay yollu resim ve metinden oluşan hazır temalar yer almaktadır. Bu temalar aslında mobil cihaz uygulamalardır.

Bu şekilde hikayeler hazır şablonlar ile ücretsiz olarak tasarım haline dönüşmektedir. En çok kullanılan bu uygulamalar şunlardır:

Storyart uygulaması

Storychic uygulaması

Unfold uygulaması

Bu uygulamaların hepsi mobil cihaza indirilerek kullanılmaya başlanabilir. Uygulamaların hepsi aynı amaca hitap eder hikayelerin tasarıma dönüşmesi amacından bahsedilmektedir.

Hepsinde hazır tema ve şablonlar yer alır. Siz bu hazır olan şablon ve temaları kendi hikayenize göre şekillendirirsiniz. Uygulamalar isimlerini ise tema ve şablon farklarından almaktadır. Her uygulamada da farklı farklı tema ve şablonda yer almaktadır. Hangi tema ve şablonu beğendiyseniz o uygulamayı tercih edebilirsiniz.

Bazen insanlar hikayelerini izledikleri kişilerin bunu görmesini istemez. Gizli olacak şekilde instagram uygulamasında istediğiniz kişinin hikayesini aslında izleyebilirsiniz. Bunun için sadece yapmanız gereken ufak bir işlem vardır.

Bu işlem en önemli ve en çok kullanılan taktiktir. Bu işlem ve taktik sayesinde hikayelerini izlediğiniz kişi sizin bunu ne gizli yaptığınızı nede gerçekten izlediğinizi görmez ve anlayamaz.

Bunun için tek yapmanız gereken www.storieswatch.com benzeri bir hikaye izleme olanağı sunan siteye giriş yapmanızdır. Siteye giriş yaptıktan sonra sitede bir sayfa önünüze gelir. Bu sayfanın ortasında ise arama çubuğu yer alır. Bu arama çubuğuna gizlice hikayesini izlemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazdığınız taktirde ilgili kişinin profili bulunur. Profile girdikten sonra da kişinin son 24 saat içinde paylaşılan hikayelerini gizli bir şekilde izleyebilirsiniz.

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