Huawei Watch GT Runner incelemesi

Koşuculara özel olarak geliştirildiğinden dolayı saatin tasarımından donanım özelliklerine pek çok ince nokta dikkat çekiyor. Diğer saat modellerinde alüminyum veya paslanmaz çelik malzemesi kullanmayı tercih eden Huawei, bu saatte ise sağlam polimer fiber malzeme kullanmış. Bu malzemenin kullanılması, elbette saati de daha hafif bir hale getirmiş. Saat bileğinizdeyken ağırlığını fark edemiyorsunuz. Ayrıca bu özel tasarım, terlemeyi de önlüyor.
Akıllı saatimiz gayet uzun ömürlü bir bataryaya sahip. 2 haftayı bulan batarya ömrü ile birlikte Watch GT Runner, manyetik bağlantı noktası üzerinden şarj olabiliyor. Saati şarj edebilmek için de kutu içeriğinden çıkan şarj kablosunu kullanıyoruz.
Biraz da saatin içeriğinden, yazılımdan konuşalım. Saatin navigasyonu gayet başarılı ve aradığımızı kolayca bulabiliyoruz. Bu sade ama kullanışlı arayüzü ise Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS yazılımına borçluyuz. Huawei’nin yeni cihazlarında yavaş yavaş geçiş yaptığı bu özel yazılım, akıcı bir ekran deneyimi dahil pek çok avantaja sahip.
Daha önce de belirttiğim gibi Watch GT Runner, sporculara yoğunlaşan bir saat modeli. Koşuya yeni başlayanlar dışında profesyonel koşucular da bu saatin hedef kitlesini oluşturuyor. TruSport adı verilen bilimsel koşu programı ile birlikte antrenman yoğunluğu, antrenman hacimleri, koşu programı ve toparlanma süreleri görülebiliyor.
Watch GT Runner, aynı zamanda haftalık antrenman yükü özelliği de yer alıyor. Bu özellik yüksek yoğunluklu bir antrenmanın ardından dinlenmek için uygun zamanı ve doğru antrenman hacmi hakkında bilgi veriyor. Burada amaç ise olası bir sakatlığın önüne geçmek.
Yapay zeka teknolojisini de kullanan saatin bu teknolojiyi koşu antrenörü özelliği ile başarılı bir şekilde yansıttığını da görüyoruz. Haftalık antrenman verilerinizi bir yandan analiz eden AI Koşu Antrenörü özelliği, bununla birlikte sizi motive ederek daha verimli bir koşu yapmanızı sağlıyor.
Rota paylaşımı özelliği de üzerinde durmamız gereken bir başka özellik. Bu sayede koşu rotalarınızı paylaşabilirken, rotalar kolayca eklenebiliyor. Belirlenen bu rotalar internet olmadan da kullanılabiliyor.
Saatte ayrıca dahili pusula ve barometre de mevcut. Örneğin barometre sayesinde kötü hava koşullarından önceden haberiniz olabiliyor. Böylece spor yapacağınız anı ve rotayı belirlerken daha dikkatli olabiliyorsunuz.
Saatte Laktat Eşiği isminde bir uygulama da var. Kaslar çalıştıkça laktik asit üretir. Laktat eşiği, laktatın kan dolaşımında birikmeye başladığı egzersiz yoğunluğu seviyesini gösteriyor. Koşuda bu değer, tahmini efor veya tempo seviyesini gösteriyor. Koşucu eşiği geçtiğinde yorgunluk hızla artmaya başlar. Laktat Eşiği uygulaması, 20-30 dakika süren bir test sonucunda bunu belirliyor. Bu bilginin elinizde olması, antrenman planı belirleme konusunda size fazlasıyla yardımcı olacaktır.
Watch GT Runner’ı Huawei Sağlık uygulaması üzerinden kullanabiliyoruz. Bu uygulama üzerinden hem verilerimize detaylıca ulaşma şansımız oluyor hem de saatin güncellemelerini de yine buradan yapıyoruz. Örneğin uykunuz boyunca sizi takip eden saat, sabah kalktığınızda kısa bir bilgilendirme mesajı veriyor. Detaylı rapora ise Huawei Sağlık uygulamasından erişiyorsunuz.
Son olarak temel işlevlerin hepsi bu saatte yer alıyor. Alarm, zamanlayıcı, gelen telefon çağrılarını yanıtlama, bildirimleri görüntüleme, kamera kontrolü, telefonun yerini bulma gibi özellikler 7/24 bileğinizde…
Hem hafif, hem dayanıklı, hem de şık tasarımlı bir saat. Bunlarla birlikte gelişmiş pek çok özellik de saatin içinde. Özellikle de koşucuların kalbini fazlasıyla kazanacak kullanışlı bir saat ortaya çıkmış. Spor günlük rutininizde önemli bir yer ediyorsa Watch GT Runner’ın özelliklerinden fazlasıyla verim alabileceğinizi söyleyebilirim.