Huawei Watch GT Runner incelemesi

Koşuculara özel olarak geliştirildiğinden dolayı saatin tasarımından donanım özelliklerine pek çok ince nokta dikkat çekiyor. Diğer saat modellerinde alüminyum veya paslanmaz çelik malzemesi kullanmayı tercih eden Huawei, bu saatte ise sağlam polimer fiber malzeme kullanmış. Bu malzemenin kullanılması, elbette saati de daha hafif bir hale getirmiş. Saat bileğinizdeyken ağırlığını fark edemiyorsunuz. Ayrıca bu özel tasarım, terlemeyi de önlüyor.



Huawei bu saati fazla çeşitlendirmemiş. Tek renk ve tek boyut ölçüsüne sahip. Siyah renkteki kasa ve kayışıyla geliyor ve 46 mm’lik bu model, 1.43 inç’lik ekran büyüklüğüne sahip. Dokunmatik ekranı dışında saatin iki fiziksel tuşu bulunuyor. Üst kısımda bulunan döner tuşa uzun süre bastığınızda akıllı saat açılıp kapanabilirken, bu tuşa bir kez basıldığında da akıllı saatte yer alan özelliklere hızlıca ulaşılabiliyor. Bu özellikler arasında egzersiz, egzersiz kayıtları, kalp atış hızı, SpO2 yani kanda oksijen ölçümü, sağlıklı yaşam ve daha birçok özellik yer alıyor. Döner tuşun altında yer alan tuş ise hızlıca egzersizlere ulaşmaya imkan veriyor.

Akıllı saatimiz gayet uzun ömürlü bir bataryaya sahip. 2 haftayı bulan batarya ömrü ile birlikte Watch GT Runner, manyetik bağlantı noktası üzerinden şarj olabiliyor. Saati şarj edebilmek için de kutu içeriğinden çıkan şarj kablosunu kullanıyoruz.



Tasarım tarafında öne çıkan bir başka özellik de saatin dayanıklı yapısı. Fiziksel darbelere karşı oldukça sağlam duruyor, üstüne bir de 50 metreye kadar suya karşı direniyor.

Biraz da saatin içeriğinden, yazılımdan konuşalım. Saatin navigasyonu gayet başarılı ve aradığımızı kolayca bulabiliyoruz. Bu sade ama kullanışlı arayüzü ise Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS yazılımına borçluyuz. Huawei’nin yeni cihazlarında yavaş yavaş geçiş yaptığı bu özel yazılım, akıcı bir ekran deneyimi dahil pek çok avantaja sahip.



Diğer saat modellerinden farklı olarak bu üründe daha hızlı bir uydu konumu özelliği bulunuyor. Yenilenen bu anten tasarımı sayesinde akıllı saat daha gelişmiş bağlantı ve GPS desteği sunuyor. Çift bantlı ve beş sistemli GNSS ise daha hızlı uydu arama hızına ve daha doğru konumlandırmaya imkan veriyor. Özellikle düzenli spor yapanlar için olmazsa olmaz özellikler bunlar.

Daha önce de belirttiğim gibi Watch GT Runner, sporculara yoğunlaşan bir saat modeli. Koşuya yeni başlayanlar dışında profesyonel koşucular da bu saatin hedef kitlesini oluşturuyor. TruSport adı verilen bilimsel koşu programı ile birlikte antrenman yoğunluğu, antrenman hacimleri, koşu programı ve toparlanma süreleri görülebiliyor.



Kişisel antreman planları oluşturabilmenizin yanında uzun vadede antreman performans analizi de yine bizlere sunuluyor. Böylece koşu performansı da zaman içinde geliştirilebiliyor. Özellikle koşucular söz konusu olduğunda oldukça faydalı özellikler.

Watch GT Runner, aynı zamanda haftalık antrenman yükü özelliği de yer alıyor. Bu özellik yüksek yoğunluklu bir antrenmanın ardından dinlenmek için uygun zamanı ve doğru antrenman hacmi hakkında bilgi veriyor. Burada amaç ise olası bir sakatlığın önüne geçmek.

Yapay zeka teknolojisini de kullanan saatin bu teknolojiyi koşu antrenörü özelliği ile başarılı bir şekilde yansıttığını da görüyoruz. Haftalık antrenman verilerinizi bir yandan analiz eden AI Koşu Antrenörü özelliği, bununla birlikte sizi motive ederek daha verimli bir koşu yapmanızı sağlıyor.

Rota paylaşımı özelliği de üzerinde durmamız gereken bir başka özellik. Bu sayede koşu rotalarınızı paylaşabilirken, rotalar kolayca eklenebiliyor. Belirlenen bu rotalar internet olmadan da kullanılabiliyor.

Saatte ayrıca dahili pusula ve barometre de mevcut. Örneğin barometre sayesinde kötü hava koşullarından önceden haberiniz olabiliyor. Böylece spor yapacağınız anı ve rotayı belirlerken daha dikkatli olabiliyorsunuz.



Yenilenen TrueSeen 5.0 teknolojisi, saatin daha doğru ölçümler yapmasını sağlıyor. Antrenman esnasında kalp atış hızı hızla değiştiğinde, veriler kalp atış hızınızdaki gerçek zamanlı değişiklikleri izlemeye devam ediyor ve kesintiye uğramıyor.

Saatte Laktat Eşiği isminde bir uygulama da var. Kaslar çalıştıkça laktik asit üretir. Laktat eşiği, laktatın kan dolaşımında birikmeye başladığı egzersiz yoğunluğu seviyesini gösteriyor. Koşuda bu değer, tahmini efor veya tempo seviyesini gösteriyor. Koşucu eşiği geçtiğinde yorgunluk hızla artmaya başlar. Laktat Eşiği uygulaması, 20-30 dakika süren bir test sonucunda bunu belirliyor. Bu bilginin elinizde olması, antrenman planı belirleme konusunda size fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Watch GT Runner’ı Huawei Sağlık uygulaması üzerinden kullanabiliyoruz. Bu uygulama üzerinden hem verilerimize detaylıca ulaşma şansımız oluyor hem de saatin güncellemelerini de yine buradan yapıyoruz. Örneğin uykunuz boyunca sizi takip eden saat, sabah kalktığınızda kısa bir bilgilendirme mesajı veriyor. Detaylı rapora ise Huawei Sağlık uygulamasından erişiyorsunuz.

Son olarak temel işlevlerin hepsi bu saatte yer alıyor. Alarm, zamanlayıcı, gelen telefon çağrılarını yanıtlama, bildirimleri görüntüleme, kamera kontrolü, telefonun yerini bulma gibi özellikler 7/24 bileğinizde…

Hem hafif, hem dayanıklı, hem de şık tasarımlı bir saat. Bunlarla birlikte gelişmiş pek çok özellik de saatin içinde. Özellikle de koşucuların kalbini fazlasıyla kazanacak kullanışlı bir saat ortaya çıkmış. Spor günlük rutininizde önemli bir yer ediyorsa Watch GT Runner’ın özelliklerinden fazlasıyla verim alabileceğinizi söyleyebilirim.