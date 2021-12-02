Huawei Watch GT 3 incelemesi

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Huawei, özellikle de son yıllarda duyurusunu yaptığı yeni ürünleriyle akıllı saat sektörünün önde gelen oyuncularından biri olduğunu herkese ispatladı. Huawei Watch 3 Pro ile sınırları iyice zorladıktan sonra şimdi de Huawei Watch 3 GT ile karşımıza çıktı.

Öncelikle tasarım bahsedelim. Huawei Watch serisi saatlerin klasik tasarım anlayışının korunduğu bu model iki farklı büyüklükte geliyor. İstersek 1.43 inç ya da 1.32 inç’lik modeller arasında tercih yapabiliyoruz. Böylece bileğine büyük geldiğini düşünenler bir küçük modeli alarak kendilerine uygun bir Watch GT 3 kullanma şansına sahip. Önceki modellerine göre bu saatte daha büyük bir ekranımız var. Ultra net 3D yüksek şeffaf kavisli cam, her odak noktasında tam bir görsel deneyim sağlıyor. Yani bileğinizi kaldırdığınızda tüm önemli bilgileri bir bakışta hızlıca görebiliyorsunuz.



Malzeme ve işçilik açısından da kaliteli bir ürün olduğu ilk bakışta kendini belli ediyor. Huawei Watch GT 3 Serisi’nin ön kasası hafif bir yapıda. Aynı zamanda bu kasa ısıya ve soğuğa dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmış. Ayrıca, polimer fiber kompozit malzemeden yapılmış arka kasa, artırılmış mukavemete de sahip.

Uçtan uca bir ekrana sahip ve bence çok şık bir tasarımı var. Doğal kavisli gövde, bileğinizde rahat ve dengeli bir şekilde duruyor. Kayışlar da bu şık tasarım anlayışının tamamlayıcı unsuru. Cilt dostu Viton kayışlar, deri ve Milano kayışları gibi pek çok kayış tipiyle kendi tarzınıza en uygun saati kullanabilirsiniz. Deneyimleme şansı bulduğum Watch GT 3’ün bu özel kayışı saate gerçekten de ayrı bir hava katmış.

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Cihazın üzerinde fiziksel iki tuş yer alıyor ve dokunmatik ekranı üzerinden tüm kontrolleri kolayca yapabiliyoruz. Üstteki tuş, aynı zamanda kurma kolu işlevi görüyor. Uygulamanın merkezde anında yakınlaştırılması için kolu çevirmeniz yeterli, böylece ihtiyacınız olan uygulamaya hızlıca erişebiliyorsunuz. Menülere girdiğinizde de ekranda kaydırma işlemi için pratik bir çözüm sunuyor. Ayrıca 5 ATM seviyesine kadar bu saatin su geçirmediğini ve ıslak elle de saati rahatça kullanabileceğinizi belirtelim.



Huawei’nin geliştirdiği ve yeni cihazlarında kullanmaya başladığı HarmonyOS işletim sistemini kullanan Watch GT 3, kullanıcısına yepyeni bir deneyim sunuyor. Aradığınız her şeyi kolayca bulabilirken, ekranın akıcılığı da oldukça iyi.

Watch GT 3’ün pek çok farklı kadranı bulunuyor. Yani her hafta, her gün, dilediğimiz kadar farklı kadran arasında seçim yapabiliyoruz. Watch Face Store’a girdiğinizde 10 bini aşkın saat yüzüne erişebiliyorsunuz.

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Huawei Watch serisinin en önemli özelliklerinden biri insan sağlığını 7/24 ve detaylı bir şekilde takip edebilmesi, tıpkı bir sağlık asistanı gibi bize destek olması. Watch GT 3’te bu anlattıklarım fazlasıyla var. Nabız takibi, uyku izleme, stres ölçme ve hatta SPO2 yani kanda oksijen değerini ölçme gibi pek çok iyileştirilmiş özelliğe sahip. Yapay zeka destekli nabız izleme özelliği daha doğrum ölçüm yapacak şekilde yenilendiğinden diğer tüm bağlı ölçümlerden de daha doğru sonuçlar alıyorsunuz.



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Kullanıcısının bileğinde tüm gün SpO2 izleme yapabilen Watch GT 3, gerekli durumlarda sizi uyarmayı ihmal etmiyor. Yeteri kadar uykunuzu alamadığınızda ya da aşırı beyin yorgunluğu söz konusu olduğunda bu saat, kandaki oksijen seviyesi düştüğünü fark edip alarm oluşturarak dinlenmenizi ve sağlığınızı daha proaktif bir şekilde yönetmeniz yönünde sizi uyarıyor.

Kadınlar döngü takibini yine saatleri üzerinden kolayca yapabilirken, uyku takibi de sevdiğim bir başka özellik. Huawei TruSleep teknolojisi sayesinde uyku kalitenizin nasıl olduğunu ve yeterince uykunuzu alıp alamadığınızı detaylıca analiz edip her gün size rapor sunuyor ve daha da önemlisi uyku kalitenizi iyileştirmeniz yönünde faydalı bilgiler paylaşıyor. Bu bağlamda Watch GT 3, 200’den fazla kişiselleştirilmiş uyku kalitesi değerlendirmesi ve iyileştirme önerisi sunuyor.

Watch GT 3, günlük yaşantımıza el atarken, daha sağlıklı bir yaşam için yeni alışkanlıklar edinmemizi kolaylaştırıyor. Şöyle ki, koltuğunuzda benim gibi gereğinden fazla oturan ve ayağa kalkmayı unutanlardan biriyseniz Watch GT 3’ün uyarılarını lütfen dikkate alın. Belki çok minik bir işmiş gibi görünüyor ama uzun vadede sağlığınıza fazlasıyla katkı sağlayacak bir hareket bu. Saat, yataktan kalkma, su içme ve egzersiz yapma zamanı gibi günlük hedefler belirlerken sağlıklı alışkanlıklar geliştirmemize yardımcı oluyor.

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Sağlıktan bahsetmişken elbette egzersiz tarafında da Watch GT 3’ün öne çıkan pek çok özelliği var. AI Koşu Antrenörü de bunlardan biri. Bu özel teknoloji sayesinde kişisel verilere dayalı olarak koşu planları özelleştirilebiliyor ve size en uygun antrenman hedefleri belirlenebiliyor.



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Saat, 6 egzersiz modunu da otomatik olarak tanınıyor ve siz ekstra bir ayar yapmadan saatiniz sizin hangi egzersizi yapacağınızı anlayıp size eşlik etmeye ve ölçümlemeye başlıyor. Bununla birlikte 18 profesyonel egzersiz modu ve 85’in üzerinde özelleştirilmiş egzersiz moduyla iç veya dış mekan fark etmeksizin dilediğiniz yerde antrenman yapabilirsiniz.

Egzersiz ve antrenmandan bahsetmişken Watch GT 3’ün bir başka çarpıcı özelliği de sahip olduğu beş ana uydu sistemi sayesinde hassas konumlandırma açısından oldukça iyi bir performans sunması. Bir yandan GPS gözlem verisi hatası ortadan kalkarken, bir yandan da Watch GT 3, çok yüksek bir arama hızına sahip ve hareket yörüngesinin doğruluğu da yüksek. Dış mekan antrenmanı tamamlandıktan sonra, GPS izi otomatik olarak bir koşu rotası oluştururken, kullanıcılar bunu Huawei Sağlık uygulaması üzerinden arkadaşlarıyla paylaşabilme şansına da sahip. Ayrıca rotayı geri dön özelliğiyle, saatinizde kayıtlı rota izine göre dönüş yolunuzu doğru bir şekilde de bulabilirsiniz.

Ve geldik batarya ömrü performansına… Bu noktada Watch GT 3’ün iki modeli arasında önemli bir fark var. Kullanmakta olduğum büyük olan modeli ortalama 14 gün, diğer model ise 7 gün batarya ömrüne sahip. Batarya ömrü konusunda bence gayet iyi bir performans gösteriyor. Çünkü az önce saydığım onca işin üstesinden gelmek ve tüm bunları yaparken iki hafta süresince şarj kabusu yaşatmamak bence kesinlikle bir başarı.



Ancak şunu da unutmayalım: Bu verdiğim rakamlar standart bir kullanımı kapsıyor. Kullanım alışkanlığınıza ve sıklığınıza göre bu süreler elbette değişiklik gösterebilir.

Batarya ile ilgili son olarak şunu söyleyeyim: Saatin kablosuz şarj desteği de var. Kablosuz ters şarj özelliği bulunan bir telefonla nerede olursanız olun saatinizi kolayca ve hızlıca şarj edebilirsiniz.

Bu saat ile müzik dinleyebiliyor, telefon görüşmeleri yapabiliyor, mesajlar ve diğer tüm bildirimlerden anında haberdar olabiliyorsunuz.

Sonuç itibariyle Huawei Watch GT 3, akıllı saatlerin geldiği son noktayı temsil ediyor. Hem şık bir saat, hem de en yeni saat teknolojileri bu cihazda hayat buluyor. Siz de şu sıra yeni bir akıllı saat almayı planlıyorsanız Watch GT 3’e mutlaka şans vermelisiniz.









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