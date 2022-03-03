Huawei MatePad Pro incelemesi

Geçtiğimiz aylarda Huawei’nin HarmonyOS yüklü ilk tablet modeli Huawei MatePad 11’i test etme şansı bulmuştuk. Tablet pazarını hareketlendiren, başarılı bir üründü. Şimdi ise bu tabletin daha iyisi ve büyük ekranlı olanı karşımıza çıktı. 609 gram ağırlığındaki Huawei MatePad Pro’yu yaklaşık iki haftadır kullanıyorum.



Tasarım tarafında bence şık, simetrik bir tablet olmuş. Bu cihaza sadece tablet demek de içimden gelmiyor. Çünkü klavyesini ve kalemini de birlikte kullanmaya başladıktan sonra bir all-in-one bilgisayar elimizin altında oluyor.



Önce cihazın ekranından bahsedelim. 12.6 inç’lik OLED FullView ekranımız var. Ekranın büyüklüğüne 5.6 mm’lik ince çerçeveler de eşlik ettiğinden ekran gövde oranı yüzde 90’ı buluyor. Zaten bugüne kadar geliştirilen en büyük ekranlı MatePad modeli.2K yüksek çözünürlüklü ekranı ve 1.000.000:1 yüksek kontrast oranıyla birlikte hem oldukça geniş bir ekrana sahip oluyoruz hem de gerçeğe yakın detayların ekrana yansıdığını görüyoruz. Öyle ki, yüksek kontrastlı HDR fotoğraf ve videoları düzenlemek için de ideal bir tablet elimizin altında.DCI-P3 renk gamutu ile birlikte 400 nit ekran parlaklık seviyesi sunması da beğendiğim bir başka özelliği oldu. Ekran parlaklığının seviyesi oldukça yüksek olduğundan arkadan gelen ışık sizin için pek sorun olmuyor ve her ortamda tabletinizi rahatça kullanabiliyorsunuz.

Bu ekran aynı zamanda göz sağlığımızı da düşünen bir yapıya sahip. Bildiğiniz gibi mavi ışık ve ekrandaki titremeler uzun süreli kullanımlarda gözleri yormaya başlıyor. Ancak bu tableti kullanıyorsanız böyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani göz yorgunluğu gibi bir derdiniz olmuyor. Çünkü donanım düzeyinde mavi ışık emisyon azaltma ve titreşimsiz görseller sunuyor. Bu sayede ekran başında kaç saat geçirirseniz geçirin MatePad Pro ile daha sağlıklı ve verimli bir kullanım deneyimi söz konusu oluyor.



Bu tabletin ‘Pro’ olmasını sağlayan bir diğer özellik de Huawei’nin geliştirdiği Kirin 9000E işlemcisi. Oldukça güçlü bir işlemci ve günlük iş ve eğlence ihtiyaçlarına rahatlıkla yanıt verebiliyor. Oyunlar ve ofis uygulamaları dahil pek çok uygulamanın üstesinden gelebildiği gibi, örneğin video düzenlemek istediğinizde de akıcı bir performans sunuyor. Performans tarafında beklentilerimi karşılayan, adının hakkını veren bir tablet. Bu güçlü işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza eşlik ediyor.

Tabletlerde genelde ses kalitesi göz ardı edilir. Ancak Huawei’nin bu modelde bunun aksini yaptığını görüyoruz. Tabletin üzerinde 4 subwoofer ve 4 tweeter olmak üzere 8 hoparlör yer alıyor ve bu sayede hem net tiz, hem de geniş bir frekans aralığı ile güçlü bas sunuluyor. Dizi ve film izlerken bu farkı görmemek de mümkün değil. Özetle ses performansı tarafında da beklentilerimin üzerinde bir sonuç aldım.



Gelelim batarya ömrüne. Tabletin içerisinde 10050 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bu da tek bir şarjla yaklaşık 14 saat kesintisiz kullanımı mümkün kılıyor. Oldukça uzun bir süre. İşin başka güzel yanı da bu dev bataryanın hızlı şarj olması. 40W SuperCharge teknolojisi sayesinde pil boşken 2 saatlik sürede tam dolum yapabiliyorsunuz. Yani hem batarya ömrü oldukça uzun, hem de bu dev bataryayı şarj etmek için uzun saatler beklememiz gerekmiyor.

Tablet kullanıyorsanız zaman zaman bu tabletin kamerasına da ihtiyaç duymanız mümkün. Huawei MatePad Pro’nun arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 13 MP birincil lense 8 MP geniş açılı lens eşlik ederken, aynı zamanda 3D Derinlik Algılama Kamerası da bu lenslere eşlik ediyor. Yüksek kalitede fotoğraf ve video çekmek dışında AR tabanlı uygulamalar için de bu lensler fazlasıyla iş görüyor ve daha fazla derinlik katarak çevredeki görüntünün yakalanmasına yardımcı oluyor.



Tabletin ön yüzünde de 8 MP çözünürlüğünde bir kameramız var. Özellikle hibrit çalışanlar, uzaktan eğitimine devam edenler ve online toplantılara katılanlar için ihtiyaca yanıt veriyor.

MatePad Pro, gücünü sadece donanımından değil yazılımından da alıyor. MatePad 11’de olduğu gibi MatePad Pro da EMUI yerine HarmonyOS temelinde çalışan bir tablet modeli. Kullanıcı dostu arayüz, gelişmiş uygulamalar ve özellikler, diğer Huawei cihazlarla olan etkileşim ve oldukça akıcı bir ekran deneyimi sunan HarmonyOS, MatePad Pro’nun en iddialı özelliklerinden biri.



Android uygulamaları bir problem yaşamadan çalıştırabiliyorsunuz. Huawei’nin dev uygulama mağazası AppGallery’de ihtiyaçlarınıza yanıt verebilecek zengin uygulama çeşitliliğini göreceksiniz. Bu uygulamaları da akıcı ve sorunsuz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. AppGallery’de ulaşamadığınız üçüncü parti uygulamalara ilgili uygulamanın kendi resmi web sitesi üzerinden ya da Petal Search ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Normalde dikey modda veya ekranın ortasında çalışan üçüncü parti uygulamaları, tabletin tüm ekranından yararlanarak kullanabileceğinizi de belirtelim.



Huawei, ürünleri arasında etkileşime önem veren bir marka. Çok Ekranlı İşbirliği özelliği de bu mantıkla geliştirilmiş. Bilgisayarınızla tabletinizi kolayca eşleştirip tabletinizi bilgisayarına taşıyabilirsiniz. Ekranı genişletebileceğiniz gibi, tableti bir çizim tahtasına çevirip detaylı tasarım çalışmaları yapabilmek de mümkün. Aynı zamanda cihazlar arası dosya transferini de kolayca yapabiliyoruz.

12.6 inç’lik büyük bir ekranımız var ve tek ekranda 4 uygulamayı birden ekrana getirebiliyoruz.

AppMultiplier yani Uygulama Çoklayıcı özelliği ile de çoklu görevler söz konusu olduğunda üstesinden rahatça geliyor. Aynı anda bir uygulamada iki pencerede bağımsız olarak çalıştırabiliyorsunuz. Online alışveriş yaparken fiyatları karşılaştırmak için ideal bir çözüm.

MatePad Pro’dan tam verim alabilmek için Akıllı Manyetik Klavye ile birlikte yeni nesil M-Pencil’ı da yanınızda bulundurmalısınız. Akıllı Manyetik Klavye ergonomik bir yapıda ve iki farklı açıdan ekranı kullanabilmenizi sağlıyor. İsterseniz daha dik ya da daha yatay bir şekilde ekranı konumlandırabilirsiniz. Tableti bu klavyeye yerleştirir yerleştirmez Bluetooth üzerinden otomatik olarak eşleşiyor. Manyetik bağlantı sonrası da klavyede otomatik şarj devreye giriyor. Klavyemiz aynı zamanda tabletimizin kılıfı olarak da iş görüyor ve MatePad Pro’yu muhafaza ediyor.



MatePad Pro’nun bir diğer önemli parçası da yeni nesil M-Pencil. Daha iyi yazma ve çizim deneyimi sunuyor, altıgen tasarımı sayesinde de tutuş kolaylığı sağlıyor. Kristal kalem ucu da neredeyse yüksek kaliteli bir dolma kalem deneyimini mümkün hale getiriyor. Oldukça hassas bir yazma deneyimi vadediyor, diğer yandan siz yazarken ya da çizim yaparken avucunuz ekrana temas etse bile ekranda bir dokunma meydana gelmiyor.

Yeni M-Pencil, aynı anda 4 cihazla bağlanabiliyor, bu cihazlar arasında sorunsuz geçiş yapabiliyorsunuz. Kalemi kullanırken ihtiyaç duyacağınız araçlara da gizli kontrol düğmesiyle kolayca erişebilirsiniz. Üç geçiş moduyla araçlar arası geçiş oldukça kolay. Tıpkı klavyede olduğu gibi bu kalemi de MatePad Pro’ya iliştirmeniz yeterli. Eşleştirme saniyeler içinde olurken, manyetik bağlantı sağlandığında kalem şarj olmaya başlıyor. 10 dakika kullanım için 30 saniye, 10 saatlik kullanım için de 60 dakika kalemi şarj etmeniz yeterli.

Zen Brush 3, Concepts gibi bir dizi boya ve tasarım uygulamalarını ücretsiz olarak AppGallery üzerinden indirebileceğinizi de hatırlatalım.

WiFi 6 desteğine de sahip olan MatePad Pro’nun öne çıkan özellikleri işte böyle. İş, eğitim, eğlence… Şu sıra büyük ekranlı ve her işinizi görecek bir tablet arayışınızdaysanız bu tablete şans verebilirsiniz.









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