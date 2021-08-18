HONOR MagicBook X 15 incelemesi

Son teknolojik ürünleriyle hepimizin yakından tanıdığı HONOR, geniş ekosistemine yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Kullanma şansı bulduğum ve 25 gün boyunca şarjı bitmeyen HONOR Watch GS Pro model akıllı saatten bileğimde gördüğünüz geniş ekranlı HONOR Band 6’ya farklı kategorilerde birçok başarılı ürüne imza atan şirket, şimdi de HONOR MagicBook X 15 ile karşımızda...



MagicBook X 15 ile ilgili anlatacak şey çok. İlk olarak tasarımından bahsedelim. Öncelikle oldukça şık bir dizüstü bilgisayar elimizde. Uzay grisi rengi ve yüksek kaliteli alüminyum kasası, Premium bir ürün kullandığınız hissini sonuna kadar veriyor. HONOR, bu şık tasarımı hafif bir gövdede bizlere sunuyor. 16.9 mm kalınlığa ve 1.56 kg ağırlığa sahip olduğundan gittiğiniz her yere rahatça götürebiliyorsunuz. Çantanıza attığınızda ağırlığını pek hissetmiyorsunuz. 200 gram ağırlığındaki şarj adaptörünün küçük ve hafif yapıda olması da bizi büyük bir dertten kurtarıyor. HONOR MagicBook X 15, her türlü çantaya rahatça sığan tasarımıyla özellikle öğrencilerin yanından hiç ayırmak istemeyeceği bir bilgisayar olmuş.

Tasarımdan bahsetmişken klavye ve touchpad’e de değinmeden olmaz. Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken genel olarak mouse'a da ihtiyaç duyarsınız. Ancak bu cihazda kullanılan tam yüzey dokunmatik touchpad ile mouse'a pek ihtiyacınız kalmıyor ve fazlasıyla verim alabiliyorsunuz.



Klavye ile yazmak da oldukça rahat. Hafif dokunuşlarla yazı yazarken, diğer yandan arkadan aydınlatmasının olması da önemli bir özellik.

Alışılmışın aksine bu bilgisayarın webcam’i ekran kısmında değil, klavyede gömülü olarak yer alıyor. Tek dokunuşla webcam’i kullanmaya başlarken, ihtiyacınız olmadığı zamanlarda da webcam’i yine tek dokunuşla kapatabiliyorsunuz. Bu özel tasarım sayesinde ekran çerçevesini kullanmadığımız için hem daha geniş bir ekrana sahip oluyoruz, hem de gizlilik söz konusu olduğunda önemli bir avantaj sağlıyor. Kameraya bant çekmek gibi dertleriniz olmuyor. Çünkü webcam’i kullanmadığımız durumlarda klavyeye gömebiliyoruz, böylece ‘acaba izlenir miyim’ şüphesi ortadan kalkmış oluyor.



Klavyenin sol üst kısmında yer alan güç tuşu ise aynı zamanda parmak izi sensörü olarak iş görüyor. Siz daha dokunur dokunmaz ekran kilidi açılıveriyor. Oldukça hızlı ve her seferinde şifre girme derdi de artık yok.

HONOR MagicBook X 15 kullanıyorsanız herhangi bir dönüştürücüye ihtiyacınız yok. Çünkü bağlantı yuvaları bakımından da zengin bir ürün var elimizde. Bluetooth 5.0 desteğinin yanı sıra cihazın sol kısmında bir adet HDMI, USB Type-C ile birlikte USB 3.0 yuvası yer alırken, sağ kısmında ise bir adet USB 2.0 ile 3.5 mm kulaklık yuvası yer alıyor.



Gelelim ekrana… Bu cihazda 15.6 inç’lik büyük bir ekranımız var. Ekranın sol ve sağındaki 5.3mm'lik ince çerçeveleri sayesinde ekran kasa oranı yüzde 87’yi buluyor. Yani ekran çerçeveleri oldukça ince ve ekranın büyük bir kısmını kullanabiliyorsunuz.

250 nit parlaklık seviyesi sunan bu FullView ekranın sevdiğim bir başka özelliği de gözleri yormuyor olması. Düşük mavi ışık özelliği sunan MagicBook X 15, bu sayede ekran başında saatlerimizi geçirsek de bizi rahatsız etmiyor, gözlerimize zarar vermiyor.



Tasarımı ve ekranıyla oldukça iddialı olan HONOR MagicBook X 15, donanım tarafında da kullanıcılarının ihtiyaçlarına fazlasıyla yanıt verebilen bir dizüstü bilgisayar olmuş. Öncelikle bu bilgisayarı iş ya da eğitim amaçlı aldıysanız içiniz rahat olabilir, çünkü 8 GB RAM ve yeni nesil Intel Core i5 işlemcisi ile birlikte bu bilgisayar her türlü görevi hızlıca yerine getirebiliyor. Böylece işleriniz kesintiye uğramıyor, sizi yarı yolda bırakmıyor.

HONOR MagicBook X 15, verilen işleri hızlıca yapabilirken, oluşan ısıyla da başa çıkmasını biliyor. Soğutma performansıyla da öne çıkan bu cihaz, yüksek yoğunluklu ve ince fan yapraklarıyla ısı dağıtımını yayıyor. Bu da aşırı ısınmanın önüne geçerken cihazın akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.



Depolama tarafına geldiğimizde ise MagicBook X 15, beraberinde 512 GB SSD ile geliyor. Örneğin bilgisayarınız saniyeler içinde açılıp kapanabilirken, veri transfer hızı artıyor, düşük güç tüketimi de MagicBook X 15’in bataryasına yük bindirmiyor.

Bataryadan bahsetmişken, bu cihazın bence en dikkat çekici özelliklerinden biri de batarya ömrü ve hızlı şarj desteği. Günlük koşturmaca içinde bilgisayarımızı zaman zaman şarj etmeyi unutabiliyoruz. Ama bu bilgisayarı kullanıyorsanız o da dert değil. 65W hızlı şarj adaptörü ile birlikte USB Type-C girişini kullanarak sadece yarım saat bu cihazı şarj ettiğinizde yarım günlük batarya ömrü sağlamış oluyorsunuz. 1 saat şarj ettiğinizde de yüzde 0 olan bataryayı yüzde 70’e kadar şarj edebiliyorsunuz. Batarya ömrü de gayet uzun. Tam dolum sonrası bilgisayarınızda örneğin 8 saat boyunca 1080p çözünürlükte video oynatabiliyorsunuz. Yani batarya tarafında da HONOR MagicBook X 15, sizi yarı yolda bırakmıyor.



HONOR, çoklu ekran özelliği ile birlikte telefonlarıyla dizüstü bilgisayarları arasında müthiş bir entegrasyon da yapmış. Bu sayede telefonunuzdan bilgisayarınıza ya da bilgisayarınızdan telefonunuza kolayca dosya transferi yapabiliyorsunuz. Telefon ekranını bilgisayar ekranına getirebilirken, telefonunuzu bilgisayar ekranı üzerinden kullanabiliyorsunuz.

Sonuç itibariyle HONOR MagicBook X 15, 6999 TL fiyat etiketiyle özellikle de öğrencilerin eğitim hayatlarında yanlarından ayırmaması gereken, her yönüyle ihtiyaçlara yanıt verebilen bir dizüstü bilgisayar modeli olmuş. Hazır okullar da açılıyor madem, eğitim hayatınız boyunca size eşlik edecek bu bilgisayara bence mutlaka şans verin.