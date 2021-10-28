'Hibrid çalışmayı gözünüzde büyütmeyin, ama önemsizleştirmeyin de'

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Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Reem Assad, bu konuda şu satırları kaleme aldı:



"Benim iddiam, bir taraftan hibrid çalışma teknolojisinin yaşamımız ve işimiz üzerinde kısa vadede yapacağı etkiyi biraz abarttığımız yönünde. Diğer taraftan ise kesinlikle giderek büyüyen bir çalışma devrimine tanıklık ettiğimizi ve bunun uzun vadedeki etkilerini büyük ölçüde göz ardı ettiğimizi düşünüyorum. Tıpkı eski bir buharlı lokomotif gibi hibrid çalışma başlangıçta yavaş bir ilerleme gösterirken zamanla hız kazanacak ve sonunda durdurulamaz bir hale gelecek.

Hibrid çalışma



Bugün ofislerin gereksiz olduğundan ve metrekare fiyatlarının dibe çökeceğinden bahsedildiğini duyduğumuzda bu durum net bir biçimde pandeminin yarattığı etki ve bu etkinin hızının abartılı bir ifadesi oluyor.

Bu abartının nedeni nedir? İşleri yürütmek için ofiste olmamıza gerek olmadığını ve her yerden çalışmamızı mümkün kılacak teknik çözümlerimizin olduğunu fark etmemiz olabilir. Verimliliğimiz bile arttı. Pandemi öncesinde bunu pek fazla kişi tahmin edemezdi ve bu nedenle, değişim neredeyse bir gecede olmuş gibi hissediyoruz. Bu durumda, mevcut durumda ne tür eksiklerimiz var ve hibrid çalışmanın uzun vadede vaat ettikleri neler?





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Hem şirketler hem de çalışanları için hibrid çalışma inanılmaz bir potansiyele sahip. Fiziksel boyuttaki değişikliğin birden fazla alanda kapsamlı etkilerinin olacağını ilk fark edip gerekli önlemleri alan şirketler yarışa önde başladı. Bu şirketler işi en temelinden tekrar değerlendirmeye çoktan başladı.

İşi tekrar değerlendirme



Şirketlerin İK politikaları, işe alım, ruh sağlığı, siber güvenlik, şirket kültürünü yeni bir hibrid gerçekliğe nasıl taşıyacakları ve daha birçok şeyi yeniden değerlendirmesi gerekiyor.

Tüm bunlar yöneticiyle başlıyor. Yöneticiler olarak her şeyi kontrol edemeyeceğimizi (sanki daha önce etmişiz gibi) kabul etmemiz ve bir sonraki aşamada ekiplerimizle aramızda güven inşa etmemiz gerekiyor. İlk olarak ekiplerimize işlerinin daha büyük bir bölümünü yönetmeleri için güç verirsek ve beklentiler net bir biçimde ortaya koyulursa hem mali hem de insani anlamda olağanüstü sonuçlar elde etmeyi bekleyebiliriz."



İklim zirvesinin çözüm ortağı oldu



31 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Glasgow'da düzenlenecek küresel iklim konferansı COP26 ortaklığını üstlenen Cisco, kapsayıcılığı artırma ve esnekliği destekleme hedefi doğrultusunda hem saha içindeki kişileri hem de sahadan katılamayan kayıtlı temsilcileri Webex yoluyla güvenli bir biçimde bağlayan teknolojiyi sağlayacak. Birleşik Krallık hükümetiyle çözüm ortaklığı kapsamında Legislate for Webex, dünya liderleri arasında önemli görüşmelerin yapılacağı COP26'ya destek sağlayacak.