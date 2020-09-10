Google Pixel 5 ilk kez görüntülendi

Google Pixel 5 henüz tanıtılmış değil; ancak ürünün ilk görüntüleri internete sızmaya başladı. GD1YQ model numarasıyla dikkat çeken ve prototip olduğu belirtiren ürünün tasarımı, Google Pixel 4a ile hayli benzerlik taşıyor.

Kompakt boyutlarda olan ve plastik bir kasaya sahip olduğu görülen Google Pixel 5'in ön kamerası ekranın sol üst köşesine gömülü olarak geliyor. Parmak izi tarayıcı da cihazın arka yüzünde yer alıyor.

Arka yüzde dikkat çeken bir diğer nokta da cihazın üçlü kamera kurulumuna sahip olması. LED flaş da bu sensörlerin hemen üstünde yer alıyor.



Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alan telefonun ekran yenileme hızı 90 Hz olurken, ürün OLED ekran teknolojisini kullanıyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızasıyla gelen Google Pixel 5'in 4000 mAh kapasiteli bataryası bulunuyor. Ayrıca ürün, 15W kablosuz şarj desteğine de sahip.

Bakalım Google Pixel 5 tanıtıldığında gerçekten bu ürünün aynısıyla mı karşılaşacağız?



