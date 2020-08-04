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Teknoloji
Haber Giriş: 04.08.2020 - 07:20,Son Güncelleme:

Google Pixel 5 geliyor! İlk kez görüntülendi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Pixel 5 geliyor! İlk kez görüntülendi
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Google, yazılım üreticisi olduğu kadar aynı zamanda donanım tarafında da önemli işlere imza atıyor. Uzun yıllardır Google Pixel serisi akıllı telefonlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkan şirket, bu kez Google Pixel 5 ile geliyor.

Google, yeni akıllı telefonları için son hazırlıklarını yapıyor; eski telefonları ise güncelleme alacak telefonlar listesinden bir bir düşüyor. Google Pixel 4a ve Google Pixel 5'in ortaya çıkmasıyla birlikte Google Pixel 2 de Google'dan desteğini kaybeden son telefon serisi olacak.

İnternete sızan yeni bir görüntü ise Google Pixel 4a ile Google Pixel 5'i yan yana gözler önüne seriyor. Her iki telefonun da 5G teknolojisini kullandığı biliniyor. Diğer yandan Pixel 4a'nın Pixel 5'e göre biraz daha büyük bir ekranla geldiği dikkat çekiyor.

Google Pixel 5 geliyor İlk kez görüntülendi

Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alması beklenen iki telefon da sonbahar aylarında satışa sunulacak.

Google Pixel serisi telefonların ve Google etiketli bilgisayarların doğrudan Türkiye'de satışının bulunmadığını da belirtelim.

Gmail'de zamanlanmış e-posta nasıl gönderilir ?Gmail'de kullanıcılar belirledikleri bir saatte istediği kişiye e-posta gönderebilir. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor ?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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