Google Pixel 5 geliyor! İlk kez görüntülendi

Google, yeni akıllı telefonları için son hazırlıklarını yapıyor; eski telefonları ise güncelleme alacak telefonlar listesinden bir bir düşüyor. Google Pixel 4a ve Google Pixel 5'in ortaya çıkmasıyla birlikte Google Pixel 2 de Google'dan desteğini kaybeden son telefon serisi olacak.

İnternete sızan yeni bir görüntü ise Google Pixel 4a ile Google Pixel 5'i yan yana gözler önüne seriyor. Her iki telefonun da 5G teknolojisini kullandığı biliniyor. Diğer yandan Pixel 4a'nın Pixel 5'e göre biraz daha büyük bir ekranla geldiği dikkat çekiyor.

Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alması beklenen iki telefon da sonbahar aylarında satışa sunulacak.

Google Pixel serisi telefonların ve Google etiketli bilgisayarların doğrudan Türkiye'de satışının bulunmadığını da belirtelim.