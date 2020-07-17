Galaxy M01s: Samsung'tan düşük fiyatlı yeni telefon

Samsung, dünyanın en çok satan akıllı telefon markalarından biri ve bunu sağlarken uygun fiyatlı telefonları şirkete fazlasıyla destek oluyor. Bu nedenle Samsung, belirli aralıklarla uygun fiyatlı telefonlarla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bunun son örneği ise Galaxy M01s oldu.

6.2 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy M01s, Infinity-V LCD ekran yapısını kullanıyor. MediaTek Helio P22 işlemciden gücünü alan telefonun parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

Cihazın arka yüzüne geldiğimizde ise çift kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, bu kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde ise 8 MP kamera bulunuyor.

4000 mAh kapasiteli batarya kullanan ve micro USB bağlantısı üzeriden şarj olabilen ve veri alışverişini sağlayabilen Samsung Galaxy M01s, gri ve mavi olmak üzere iki farklı renkte satışa sunulacak.

Galaxy M01s'in belirlenen fiyatı ise 133 dolar. Cihazın Türkiye'ye yakın zamanda gelmesi beklenmiyor.



