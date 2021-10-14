Flört sitelerinden bulaşıyor, iPhone'ları ele geçiriyor

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Sophos, Bumble ve Tinder gibi popüler flört uygulamaları aracılığıyla yayılarak iPhone kullanıcılarını hedef alan uluslararası kripto para dolandırıcılığı hakkında yeni bilgiler yayınladı. Rapora göre saldırganlar, Asya'da başlattıkları operasyonlarını ABD ve Avrupa'daki kullanıcıları da kapsayacak şekilde genişletti. Sophos, ayrıca saldırganlar tarafından kontrol edilen cihazlardan toplandığı iddia edilen yaklaşık 1,4 milyon dolarlık kripto para içeren bir Bitcoin cüzdanını da ortaya çıkardı. Sophos araştırmacıları, bu yeni tehdide “CryptoRom” kod adını verdi.



Sophos Kıdemli Tehdit Araştırmacısı Jagadeesh Chandraiah, "CryptoRom dolandırıcılığı neredeyse her aşamada sosyal mühendisliğe dayanıyor" diyor. “İlk olarak saldırganlar popüler flört sitelerinde inandırıcılığı yüksek sahte profiller yayınlıyorlar. Burada hedefle ilk teması kurduktan sonra sohbete farklı bir mesajlaşma platformunda devam etmeyi öneriyorlar. Ardından hedefi sahte bir kripto para birimi alım satım uygulaması kurmaya ve yatırım yapmaya ikna ediyorlar. Başlangıçta teklif çok iyi görünüyor. Ancak mağdur parasını geri istediğinde veya fonlarına erişmeye çalıştığında dolandırıldığını anlıyor. Araştırmamız saldırganların bu yöntemle milyonlarca dolar kazandığını gösteriyor.”



İki Yönlü Tehdit



Sophos'un araştırmasına göre saldırganlar bu yolla para çalmanın yanı sıra kurbanların iPhone cihazlarına da erişebiliyor. Saldırının bu şeklinde siber suçlular, yazılım geliştiricilere yönelik bir sistem olan, yeni iOS uygulamalarının inceleme ve onay için App Store'a göndermeden önce seçilen iPhone kullanıcılarıyla test edilmesine olanak sağlayan “Enterprise Signature” sisteminden yararlanıyor.



Bu sayede saldırganlar, sahte kripto uygulamalarıyla geniş bir iPhone kullanıcı grubunu hedefleyebiliyor ve yüklendikleri cihazların kontrolünü ele geçirebiliyor. Bu, saldırganların kripto para birimi çalmaktan çok daha fazlasını yapabileceği anlamına geliyor. Örneğin kişisel verileri toplayabiliyor, hesap ekleyip kaldırabiliyor, diğer kötü amaçları yerine getirecek uygulamaları yükleyip yönetebiliyor.



Chandraiah, “Yakın zamana kadar saldırganlar sahte kripto uygulamalarını çoğunlukla güvenilir bir bankaya veya App Store'a benzeyen sahte web siteleri aracılığıyla dağıtıyordu” diyor. “iOS kurumsal geliştirici sistemine erişebilmeleri kurbanlar açısından daha büyük bir risk oluşturuyor. Bu gibi dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için iPhone kullanıcıları uygulamalarını yalnızca resmi App Store mağazasından yüklemelerini öneriyoruz. Altın kural, eğer bir teklif riskli veya gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa söz konusu teklife güvenmemektir.”