Flört sitelerinden bulaşıyor, iPhone'ları ele geçiriyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Saadet zinciri vurgununda kritik gelişme Sanıktan skandal hareketSaadet zinciri vurgununda kritik gelişme! Sanıktan skandal hareket#Dolandırıcılık
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacakİstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak#İklim Değişikliği
En etkili koronavirüs aşısı belli olduEn etkili koronavirüs aşısı belli oldu!#Kovid Aşısı
Afganistanda büyük insanlık dramı Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyorAfganistan'da büyük insanlık dramı! 'Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyor' #Afganistan
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
İş insanı çiftlik evinde kâbusu yaşadı Kıskıvrak yakalandılarİş insanı çiftlik evinde kâbusu yaşadı! Kıskıvrak yakalandılar#Mersin
Bilim kurulu üyesinden 3. doz BionTech aşı açıklamasıBilim kurulu üyesinden 3. doz BionTech aşı açıklaması#Koronavirüs
Salgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIMSalgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIM#Koronavirüs
Görüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzelerGörüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzeler!#Cüzzam
Marketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma En çok kadınları tehdit ediyorMarketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma! En çok kadınları tehdit ediyor#Kanser
Eski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdiEski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdi#Jennette Mccurdy
Kadınlar ne demek istediKadınlar ne demek istedi?#Bensu Soral
Kadir Şeker talebine imza atan elleriniz dert görmesin'Kadir Şeker' talebine imza atan elleriniz dert görmesin#Siyasi Suikast
Dönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktıDönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktı#Kaybolan Meslekler
HABERLERTeknoloji Haberleri

Flört sitelerinden bulaşıyor, iPhone'ları ele geçiriyor

#Sophos#Güvenlik#Hacker
Flört sitelerinden bulaşıyor, iPhoneları ele geçiriyor

Bumble ve Tinder gibi uygulamaların ABD ve Avrupalı kullanıcılarını hedef alan CryptoRom, kurbanların iPhone cihazlarını uzaktan yönetebiliyor.

Haberin Devamı

Sophos, Bumble ve Tinder gibi popüler flört uygulamaları aracılığıyla yayılarak iPhone kullanıcılarını hedef alan uluslararası kripto para dolandırıcılığı hakkında yeni bilgiler yayınladı. Rapora göre saldırganlar, Asya'da başlattıkları operasyonlarını ABD ve Avrupa'daki kullanıcıları da kapsayacak şekilde genişletti. Sophos, ayrıca saldırganlar tarafından kontrol edilen cihazlardan toplandığı iddia edilen yaklaşık 1,4 milyon dolarlık kripto para içeren bir Bitcoin cüzdanını da ortaya çıkardı. Sophos araştırmacıları, bu yeni tehdide “CryptoRom” kod adını verdi.

Sophos Kıdemli Tehdit Araştırmacısı Jagadeesh Chandraiah, "CryptoRom dolandırıcılığı neredeyse her aşamada sosyal mühendisliğe dayanıyor" diyor. “İlk olarak saldırganlar popüler flört sitelerinde inandırıcılığı yüksek sahte profiller yayınlıyorlar. Burada hedefle ilk teması kurduktan sonra sohbete farklı bir mesajlaşma platformunda devam etmeyi öneriyorlar. Ardından hedefi sahte bir kripto para birimi alım satım uygulaması kurmaya ve yatırım yapmaya ikna ediyorlar. Başlangıçta teklif çok iyi görünüyor. Ancak mağdur parasını geri istediğinde veya fonlarına erişmeye çalıştığında dolandırıldığını anlıyor. Araştırmamız saldırganların bu yöntemle milyonlarca dolar kazandığını gösteriyor.”

İki Yönlü Tehdit

Sophos'un araştırmasına göre saldırganlar bu yolla para çalmanın yanı sıra kurbanların iPhone cihazlarına da erişebiliyor. Saldırının bu şeklinde siber suçlular, yazılım geliştiricilere yönelik bir sistem olan, yeni iOS uygulamalarının inceleme ve onay için App Store'a göndermeden önce seçilen iPhone kullanıcılarıyla test edilmesine olanak sağlayan “Enterprise Signature” sisteminden yararlanıyor.

Bu sayede saldırganlar, sahte kripto uygulamalarıyla geniş bir iPhone kullanıcı grubunu hedefleyebiliyor ve yüklendikleri cihazların kontrolünü ele geçirebiliyor. Bu, saldırganların kripto para birimi çalmaktan çok daha fazlasını yapabileceği anlamına geliyor. Örneğin kişisel verileri toplayabiliyor, hesap ekleyip kaldırabiliyor, diğer kötü amaçları yerine getirecek uygulamaları yükleyip yönetebiliyor.

Chandraiah, “Yakın zamana kadar saldırganlar sahte kripto uygulamalarını çoğunlukla güvenilir bir bankaya veya App Store'a benzeyen sahte web siteleri aracılığıyla dağıtıyordu” diyor. “iOS kurumsal geliştirici sistemine erişebilmeleri kurbanlar açısından daha büyük bir risk oluşturuyor. Bu gibi dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için iPhone kullanıcıları uygulamalarını yalnızca resmi App Store mağazasından yüklemelerini öneriyoruz. Altın kural, eğer bir teklif riskli veya gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa söz konusu teklife güvenmemektir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sophos#Güvenlik#Hacker

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!