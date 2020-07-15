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Teknoloji
Haber Giriş: 15.07.2020 - 07:26,Son Güncelleme:

Far Cry 6 için Türkçe altyazılı fragman yayınlandı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Far Cry 6 için Türkçe altyazılı fragman yayınlandı
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Ubisoft'un geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı serinin devam oyunu Far Cry 6'nın bu kez Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı.

Ubisoft Türkiye'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan tweet'te şu satırlara yer verilmiş:

"Giancarlo Esposito, FarCry6'da Yara'yı eski ihtişamına getirmeye çalışan diktatör Anton Castillo’yu canlandırıyor. 18 Şubat'ta Xbox One, PS4 ve PC'de ve piyasaya çıktıklarında Xbox Series X ve PS5'te. Mevcut nesilde satın alın ve yeni nesilde ücretsiz oynayın"

Breaking Bad, Better Call Saul gibi dizileriyle bilinen Giancarlo Esposito, bu oyunda Anton Castillo isimli bir diktatöre hayat verecek.

Far Cry 6, gelecek yılın Şubat ayında raflardaki yerini alacak. Kullanıcılar PS4 ve Xbox One sürümlerinden biri satın alsa da, sonradan PS5 ve Xbox Series X için ücretsiz olarak oyunlarını yenileyebilecek.

Far Cry 6 resmen geliyor
Far Cry 6 resmen geliyor
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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