Far Cry 6 resmen geliyor

Ünlü aktör Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) ve Anthony Gonzalez (Coco) tarafından sergilenen performanslar, film ve televizyon bestecisi Pedro Bromfman (Narcos) tarafından düzenlenen bir fon müziği ve Emmy Ödülü sahibi Patrick Clair (Westworld, True Detective) tarafından yönetilen bir açılış sahnesiyle Far Cry 6 hikaye deneyimini güçlendirmek için Hollywood kalitesindeki yeteneklerle geliyor.

Ubisoft Toronto tarafından geliştirilen Far Cry 6, oyuncuları zamanın geçmişte kaldığı tropikal bir cennet olan Yara'da, günümüzde geçen bir gerilla devriminin merkezine götürüyor. Başkan Anton Castillo (Esposito), oğlu Diego'yu (Gonzalez) ayak izlerini takip etmek için eğitirken ülkesini eski ihtişamına geri döndürmeye ant içiyor. Ancak cennetin de bir bedeli var. Çünkü ülkesini zenginleştirmek demek, görüşüne ters düşenlere boyun eğdirmesi anlamına gelir. Bu kargaşa içindeki ada ülkesinde, oyuncular bir diktatörden kurtulmak için, kapıldıkları bu devrim rüzgarında, gerilla savaşının adrenalini ve kaosunu yaşayacak.

Oyuncular ister erkek ister kadın Dani Rojas ile oynayabilecekler, kendisi Anton Castillo’ya karşı olan devrim rüzgarına kapılmış bir Yara yerlisidir. Dani olarak, oyuncular bir gerilla savaşçısı olup, balta girmemiş ormanlardan Yara’nın başkenti Esperanza’ya kadar, bütün bir ada ülkesini keşfederken bir birlik gücü haline getirecekler. Anton’un rejiminin ezici gücüne karşı başarılı olmak için, oyuncuların kullanacakları yeni silahlar içeren bir cephane, yeni araçlar ve Fangs For Hire (Kiralık Dostlar)’dan tekerlekli tatlı bir sosis köpeği Chorizo ile donanımlı olmaları gerekecek.

Ubisoft ayrıca, Far Cry 6 için Gold, Ultimate ve Collector’s Sürümlerinin ön siparişe açıldıklarını duyurdu:

Gold Sürüm temel oyun ve Season Pass’ı içerecek.

Ultimate Sürüm temel oyun, Season Pass ve Jungle Expedition paketi, Croc Hunter paketi ve Vice paketini içeren Ultimate paketi içerecek.

Collector’s Sürümü temel oyun, Season Pass, Ultimate paket, oyundaki alev makinesi “Tostador”un üst düzey bir replikası, ünlü sanatçı Tobatron tarafından tasarlanan tek sayfalık “Birleştirme Talimatı”, Tobatron'un ikonik sanat tarzına dayanan eşsiz bir Koleksiyon Kutusu, özel Steelbook, 64 sayfalık Çizim Kitabı, 10 çıkartmalık bir set, Chorizo anahtarlığı, bir harita ve seçkin Oyun Müziklerini içeriyor.

Far Cry 6’yı ön sipariş veren oyuncular Libertad Paketine erişebilecekler. İçeriğinde Chorizo için “Libertad Kıyafeti” ve gelişmiş bir disk atar silahı olan “Discos Locos” bulunuyor.

Far Cry 6’yı Xbox One veya PlayStation 4 için satın alan oyuncular, Xbox Series X ve PlayStation 5 çıktığında ellerindeki sürümü ilave bir ücret ödemeden yeni nesle yükseltebilecek.



