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Teknoloji
Haber Giriş: 01.07.2020 - 07:16,Son Güncelleme:

Facebook'tan güneş gözlüğünü andıran VR gözlük

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Facebook'tan güneş gözlüğünü andıran VR gözlük
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Facebook, sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Bu gözlüklerin daha ince, hafif ve göze hoş gelmesi için uğraşan şirket, Oculus ortaklığında güneş gözlüğünü andıran bir VR gözlükle geliyor.

Henüz netleşmese de, Facebook'un geliştirdiği VR gözlüğün tasarım bazında güneş gözlüğünden pek bir farkı bulunmadığı dile getiriliyor. Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Reality Labs tarafından geliştirilen bu gözlüklerde çok katmanlı holografik filmler bulunuyor.

Bu filmler, 3D görüntü oluşturulmasına imkan verirken, gözlüklerin eski modellere göre hayli inceldiği dikkat çekiyor. 8.89 mm kalınlığında olan bu VR gözlüklerin her bir ekranı ise 1600x1200 piksel çözünürlük sunuyor.

Test aşamasında olan ve geniş bir renk aralığı sunması beklenen teknolojik gözlükte görüş alanının da standart gözlüklerden çok da farklı olmayacağı ifade ediliyor.

Daha çok bir araştırma ürünü olan Facebook VR gözlüğün son kullanıcıya sunulmayacağı, kullanımının araştırmalarla sınırlı kalacağına da dikkat çekiliyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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