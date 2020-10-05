Facebook, Tizen desteğini sonlandırdı

Şu sıralar pek popüler olmasa da bir zamanlar popülarite kazanan Tizen’e Facebook’tan bir darbe geldi. Bundan böyle Tizen’li cihazlar Facebook ve bağlantılı uygulamaları hem indiremeyecek hem de kullanamayacak. Günümüzde oldukça fazla kullanıcısı olan bu sosyal mecraların olmaması da Tizen’in kullanımını düşürecektir.

Aynı zamanda uygulamaları daha önce indirmiş olanlar için de bu kötü haber geçerli. Facebook ve bağlantılı herhangi bir uygulamaya giriş yapmak istediklerinde ‘ Uygulama artık kullanılamıyor’ ibaresiyle karşılaşacaklar. Türkiye’de neredeyse hiç kullanılmayan bu işletim sistemi Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerde kullanılıyor. Bu nedenle Facebook’un bu kararına tepkiler gelmeye başladı.

Tizen işletim sistemli telefonlar ise en son 2017 yılında Samsung tarafından piyasaya sürülmüştü. Daha da piyasada yer edinmediğini düşünecek olursak Facebook bu karardan pek de vazgeçecek gibi değil.