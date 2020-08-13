MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFacebook Lite uygulaması iPhone'lardan kaldırılıyor
GeriTeknoloji Facebook Lite uygulaması iPhone'lardan kaldırılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 13.08.2020 - 15:39,Son Güncelleme:

Facebook Lite uygulaması iPhone'lardan kaldırılıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Facebook Lite uygulaması iPhone'lardan kaldırılıyor
Abone Olgoogle-news

Facebook'un düşük seviyedeki telefonlarda yüksek performansta çalışması için geliştirdiği mobil uygulaması Facebook Lite, iPhone'lardan tamamen kaldırılıyor. iOS yüklü hiçbir cihazda yakında çalışmaması beklenen uygulamanın kaldırılmasının nedeni ise ilgi görmemesi.

Dünyanın önde gelen sosyal medya araçlarından Facebook, önemli bir karar alarak iOS yüklü cihazların hepsinden Facebook Lite uygulamasını çekmeye karar verdi. ilk etapta Brezilya sınırları içinde bulunan iOS cihazlarda pasif konuma getirilen uygulama, ilerleyen haftalarda da dünya genelinde kapanacak. Ancak uygulamanın Android desteği sürecek.

Facebook Lite uygulamasının iOS yüklü cihazlardan kaldırılmasının sebebi ise beklendiği gibi ilgi görmemesi. Özellikle iPhone sahiplerinin daha çok Facebook uygulamasını kullanıyor olmasını dikkate alan Facebook yönetimi, uygulamayı iOS için güncellemenin ve geliştirmenin gerekmediğini düşünerek bu yönde bir karar aldı.

Ancak eski iPhone modellerini kullanan pek çok kullanıcı da bulunuyor. Bu kullanıcıların da ısrarla Facebook uygulamasını indiriyor olması ve Facebook Lite'ın ilk günden bu yana rağbet görmemesi de dikkat çekici. 

Facebook Lite dışında şirketin Messenger Lite uygulaması da bulunuyor. Ancak bu uygulama için bir karar alınmış değil.

Galaxy Unpacked 2020Samsung, Galaxy Note 20 serisini, ekranı katlanabilen Galaxy Z Fold 2'yi, akıllı saati Galaxy Watch 3'ü, kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live'ı ve tableti Galaxy Tab S7 serisini tanıttı. İşte Samsung'un yeni ekosistemi... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle