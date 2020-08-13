Facebook Lite uygulaması iPhone'lardan kaldırılıyor

Dünyanın önde gelen sosyal medya araçlarından Facebook, önemli bir karar alarak iOS yüklü cihazların hepsinden Facebook Lite uygulamasını çekmeye karar verdi. ilk etapta Brezilya sınırları içinde bulunan iOS cihazlarda pasif konuma getirilen uygulama, ilerleyen haftalarda da dünya genelinde kapanacak. Ancak uygulamanın Android desteği sürecek.



Facebook Lite uygulamasının iOS yüklü cihazlardan kaldırılmasının sebebi ise beklendiği gibi ilgi görmemesi. Özellikle iPhone sahiplerinin daha çok Facebook uygulamasını kullanıyor olmasını dikkate alan Facebook yönetimi, uygulamayı iOS için güncellemenin ve geliştirmenin gerekmediğini düşünerek bu yönde bir karar aldı.



Ancak eski iPhone modellerini kullanan pek çok kullanıcı da bulunuyor. Bu kullanıcıların da ısrarla Facebook uygulamasını indiriyor olması ve Facebook Lite'ın ilk günden bu yana rağbet görmemesi de dikkat çekici.



Facebook Lite dışında şirketin Messenger Lite uygulaması da bulunuyor. Ancak bu uygulama için bir karar alınmış değil.



