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Teknoloji
Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

Facebook iPhone'larda kararıyor: İşte ilk görüntüleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Facebook iPhone'larda kararıyor: İşte ilk görüntüleri
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Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Facebook, iOS işletim sisteminin çalıştığımı cihazlarda çok yakında gece moduna geçiş yapacak. Peki Facebook'un yeni hali nasıl görünüyor?

Pek çok uygulama, gece modu desteğini vermeye başladı. Böylece hem akşam saatlerinde gözler daha az yoruluyor, hem de batarya ömrü konusunda da kayda değer bir artış yaşanıyor. Twitter, WhatsApp, Messenger dahil pek çok uygulama bu desteği sunarken, Facebook'un mobil uygulaması çok yakında iPhone'larda da kararmaya başlayacak.

Facebook iPhonelarda kararıyor: İşte ilk görüntüleri

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, karanlık modun Facebook uygulamasının iOS versiyonunda nasıl görüneceğini ortaya koyuyor. Facebook'un karanlık modu, daha çok gri tonlarda görünecek. Simge ve metinler ise beyaz renkte görünüyor.

Karanlık mod elbette kullanımı zorunlu bir özellik değil. Kullanıcılar bu özelliği gün ışığına göre otomatik yapabilecekleri gibi, kendileri istedikleri zaman da açıp kapatabilecek.

Facebook iPhonelarda kararıyor: İşte ilk görüntüleri

Facebook gece modu özelliğinin ne zaman iPhone'larda aktif hale geleceği ise henüz belli değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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