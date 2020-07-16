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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

Eski Google mühendisinden ev işlerini yardım edecek robot

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Eski Google mühendisinden ev işlerini yardım edecek robot
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Eski Google mühendisi tarafından kurulan bir teknoloji şirketi, ilk ürünü olan ev işlerine yardımcı robot Stretch’i dünyaya tanıttı. Ev işlerini yapan Strecth adlı robotun fiyatının ise 17 bin 950 dolardan satışa çıkacağı ifade edildi.

Eski Google mühendisi Aaron Edsinger ve Georgia Tech robot profesörü Charlie Kemp imzasını taşıyan ABD’de faaliyet gösteren Hello Robot firması, 1.5 kg kaldırma kapasitesine sahip tek kollu koltukları süpürme, çamaşırları makineden çıkartma, masa silme ve toz alma gibi ev işlerini yapabilen robot Stretchi piyasaya tanıttı.Stretchin 15 dakikanın içerisinde 70 metrekarelik alanı temizleme özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

BULUNDUĞU ALANIN HARİTASINI ÇIKARIYOR

Bir vinci andıran ev işlerini yapan robot, üzerinde bulunan kamera sistemi ile bulunduğu ortamın haritasını da çıkartabiliyor. Altındaki tekerlekli stand ile hareket eden ve bu açıdan denge sorunu bulunmayan Stretch, ROS ve Pythonun kombinasyonu olan bir yazılıma sahip.

17 BİN 950 DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK

Stretchin geliştirilme aşamasında olduğu ifade edilirken, 17 bin 950 dolara tüketiciyle buluşacağı ifade edildi. Robotu tasarlayan eski Google mühendisi Aaron Edsinger, Stretch’in sonraki sürümleri muhtemelen doğrudan ticari uygulamalara hedeflenecek. Ancak bu noktada, araştırma sürümü ile mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sağlamaya odaklandık dedi.

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