Elon Musk, yeni uzay aracını tanıttı

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX, Dragon kapsülünün tasarımını görücüye çıkardı.

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda uzay aracının tepesinde camdan bir kubbe olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Başka bir deyişle uzay aracı astronotların manzaranın tadını çıkarmalarına imkan tanıyacak cam bir kubbeye ev sahipliği yapıyor.

SpaceX yaptığı Twitter paylaşımına "Mürettebat için yeni bir manzara" notunu düştü.

Bu paylaşımı retweet eden Musk ise bu bölmeyi "uzayda olduğunuzu hissedeceğiniz en iyi yer" olarak tanımladı.

Dragon kapsülü, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak.

NASA astronotları, uzay mekiği görevlerinin 2011 yılında son bulmasının ardından Rus roketlerini kullanmak zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz dönemde SpaceX'in araçları bu açığı kapamış ve NASA astronotlarının ISS'ye taşınmasında rol almaya başlamıştı.