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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Elon Musk'tan 'UFO' açıklaması

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Elon Musk'tan 'UFO' açıklaması

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan 'UFO' açıklaması geldi. Musk'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama kısa sürede gündem oldu.

Online alışveriş platformu Amazon'un patron Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Elon Musk bir kez daha gündemde.

UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) bir kez daha gündemde.

Zira daha önce yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiren Tesla ve SpaceX'in CEO'sundan bu sefer'UFO' açıklaması geldi.

Geçtiğiğimiz dönemde attığı tweet ile "Ben bir uzaylıyım" diyen Musk yine şaşırtmayı başardı.

Musk attığı tweet ile UFO görüntülerine inanmadığını açıkladı. Söz konusu tweet'te kamera teknolojinin artmasına rağmen UFO görüntülerinin çözünürlüklerinin değişmemesine vurgu yapıldı.

Musk'ın tweet'i kısa sürede 10 binin üzerinde yorum, 400 binin üzerinde beğeni aldı.

Eski Ulusal İstihbarat Direktöründen UFO itirafı
Eski Ulusal İstihbarat Direktörü'nden UFO itirafı

Geçtiğimiz günlerde eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'den UFO tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalar gelmişti.

Ratcliffe, ABD'nin ses hızılı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu öne sürmüştü.

Fox News'a konuşan Ratcliffe, "Halka açıklanandan çok daha fazla görüntü var" sözleri ile kısa sürede gündem olmuştu.

 

 

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