Elon Musk'tan 'UFO' açıklaması

Online alışveriş platformu Amazon'un patron Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Elon Musk bir kez daha gündemde.

UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) bir kez daha gündemde.

Zira daha önce yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiren Tesla ve SpaceX'in CEO'sundan bu sefer'UFO' açıklaması geldi.

Geçtiğiğimiz dönemde attığı tweet ile "Ben bir uzaylıyım" diyen Musk yine şaşırtmayı başardı.

Musk attığı tweet ile UFO görüntülerine inanmadığını açıkladı. Söz konusu tweet'te kamera teknolojinin artmasına rağmen UFO görüntülerinin çözünürlüklerinin değişmemesine vurgu yapıldı.

Musk'ın tweet'i kısa sürede 10 binin üzerinde yorum, 400 binin üzerinde beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'den UFO tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalar gelmişti.

Ratcliffe, ABD'nin ses hızılı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu öne sürmüştü.

Fox News'a konuşan Ratcliffe, "Halka açıklanandan çok daha fazla görüntü var" sözleri ile kısa sürede gündem olmuştu.