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Teknoloji
Haber Giriş: 02.12.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Doom Eternal, Xbox Game Pass PC'ye geliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Doom Eternal, Xbox Game Pass PC'ye geliyor
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Microsoft'un popüler oyun servisi Xbox Game Pass'e çok yakında Doom Eternal geliyor. Xbox Game Pass'in PC sürümü için Doom Eternal, bugün erişime açılıyor.

ABD’li oyun firması id Software’in, id Tech 6 grafik motoru kullanarak geliştirdiği ‘Doom’, Bethesda Softworks tarafından Mayıs 2016’da yayınlanmıştı. ‘Doom Eternal’da ise aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Mars’ta açılan boyut kapılarından fırlayan yaratıklara kök söktüren Doomguy karakteri, 2151 yılında Dünya’yı ateşlerle kaplayan bu yaratıklarla savaşıyor.

Doom Eternal, iki yıl önce E3 Fuarı’nda duyurulduğu günden bu yana oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Doom Eternal’daki Praetor Suit, Alev Topu ve DOOM Blade gibi yeni silahlar ve silah eklentilerinin yanı sıra, Double Dash gibi yetenekler oyuncuları her zamankinden daha hızlı, güçlü ve becerikli kılacak.

XBOX GAME PASS'E GELDİ

Doom Eternal geçtiğimiz ay Xbox Game Pass konsol listesine eklenmiş. Bu kez de PC Game Pass'e ne zaman ekleneceği belli oldu. Doom Eternal, 2 gün sonra yani 3 Aralık 2020'de Xbox Game Pass PC kullanıcılarının erişimine açılacak.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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