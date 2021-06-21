Dondurulan Instagram Hesabı Nasıl Açılır? Instagram Dondurmayı Geri Açma

Sosyal alanda en çok kullanılan uygulamalardan biri instagramdır. Instagram oldukça fazla kullanıcı kitlesine sahip uygulamlardan biridir. İçerik üretimi ve paylaşımı yaparak yüksek etkileşim sağlayan kişiler instagram üzerinden kazanç sağlamaya başlamaktadır. Her kullanıcının ilgi duyduğu alanlara yönelik farklı hesaplar önerilmektedir. Instagram hesabını donduran kişiler için hesabı tekrar aktif etmek ise oldukça kolaydır.

Dondurulan Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

Dondurulan instagram hesabını açmak isteyen kişiler instagram uygulaması üzerinden giriş kısmına erişim sağlamaktadır. Giriş kısmında bulunan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giren kişiler hesabını tekrar aktif etmektedir. Instagram hesap dondurma haftada 1 kere olarak sınırlıdır. Hesabını donduran kişiler dondurmayı geri aldığında 1 hafta boyunca tekrar hesap dondurma işlemi yapamamaktadır. Sosyal medya üzerinde oldukça fazla vakit geçiren kişiler kendilerine daha çok zaman ayırmak için hesaplarını dondurma yoluna gitmektedir.

Instagram dondurma işlemleri internet üzerinden sunulan dondurma linki ile gerçekleşmektedir. Bu link üzerinden hesabını donduran kişiler daha sonra istedikleri zaman kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile hesabına erişim sağlamaktadır. Instagram hesabını kalıcı olarak kapatan kişiler 1 ay içerisinde hesaba tekrar giriş yaparak hesabın tamamen silinmesini önlemektedir. Geliştirilen dondurma özelliği sayesinde pek çok kişi sosyal medya ve instagram detoksu yapabilmektedir. Kullanıcı adı ve şifre bilgleri ile hesap geri açılır.

Instagram Dondurmayı Geri Açma İşlemi

Son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri instagramdır. Instagram gün içerisinde oldukça fazla kişinin giriş yaptığı ve kullandığı alanlardan biridir. Vakit geçirmek ve eğlenceli içerikleri izlemek isteyen kişiler instagram adresi üzerinden farklı hesaplar ile etkileşime girmektedir. Instagram hesabını dondurmak isteyen kişiler için internet üzerinde farklı pek çok link bulunmaktadır. Bu linkler üzerinden hesap anında dondurma işlemini tamamlamaktadır.

Instagram dondurmayı geri açmak ve hesabın dondurulmasını geri almak isteyen kişiler instagram sitesi ya da uygulaması üzerinden kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girerek işlemi geri almaktadır. Instagram dondurmayı geri açmak için farklı bir işlem yapmaya gerek yoktur. Kullanıcı bilgilerinin uygulama üzerinden girilmesi ile birlikte hesap tekrar aktif edilerek kullanılmaya devam edilmektedir.

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