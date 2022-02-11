Instagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2022 - Geçici ve Kalıcı Nasıl Insta Nasıl Kapatılır

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Intagram hesap silme işlemini gerçekleştirmek için Instagram kapatma linki kullanılabilir. Instagram nasıl silinir ve kapatılır merak edenler için adım adım mobil telefondan instagram hesabı silme işlemi nasıl yapılır ve olur, bilgisayardan instagram silinebilir mi ve şifresiz olarak kesin ve tamamen instagram hesabı kapatılır mı tüm bilgiler aşağıda yer alıyor.

Instagram Hesap Silme Linki

Kalıcı Instagram hesap silme ve kapatma için sırasıyla;

1. Uygulama içerisinde bu eylemi gerçekleştirmeyi sağlayan bir link bulunmamaktadır. Öncelikli olarak instagram'a internet sayfası üzerinden giriş yapmanız ya da yukarıda yer alan Instagram silme linki vasıtasıyla hesabınızı silme sayfasına geçiş yapmalısınız.

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2. Eğer tarayıcınızda giriş bilgileriniz kayıtlı değilse öncelikle hesabınıza giriş yapmalı ve sonra karşınıza çıkan ekranda hesabınızı neden silmek istediğinize yönelik bir soru sorulacaktır. Silme seçeneğinizi belirledikten sonra hesabı kalıcı olarak sil yazan alana tıklamalısınız. Bu işlemin sonunda hesabınız ortadan kaldırılacaktır.

3. Instagram kapatma linki tüm hesaplara (yan, fake ve gerçek) ve işletme profillerine uygulanabilmektedir. Dilerseniz hesabın sağ üst köşesinde bulunan kullanıcı adı alanına tıklayarak da farklı bir hesaba geçiş yapabilirsiniz. Daha sonra benzer adımları uygulamanız halinde hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

Instagram hesabını kapatmak, bilgilerin kalıcı olarak silinmesine, yorumlarınızın, videolarınızın, profil sayfanızın ve hesabınıza ait tüm verilerin erişilmemesine neden olur. Eğer kapatma sürecinde kararlıysanız geçici mi yoksa kalıcı bir kapatma işlemi uygulamak istediğinize karar vermelisiniz. Bir süreliğine ara vermeyi tercih ediyorsanız geçici olarak instagram hesabınızı da kapatabilmektesiniz. Ancak hesabınızı silmek isterseniz bu işlemin bir daha geri dönüşü olmadığını hatırlatmakta fayda var. Silinen hesaplar yeniden etkinleştirilmeye kapalıdır. Sizler için telefondan (Android, iPhone yani iOS) ve bilgisayardan instagram hesabı nasıl silinir tüm detaylar yukarıda yer almaktadır.

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Uygulamadan Instagram hesabı silinebilir ve kapatılabilir mi?

Instagram uygulaması üzerinden Instagram hesabı silinemez ya da kapatılamaz. Bu sebeple yukarıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Şifresiz olarak Instagram hesap kapatma ve silme işlemi nasıl olur?

Şifresini bilmediğiniz Instagram hesabının kapatılması mümkün değildir. Öncelikle hesabınızın şifresini sıfırlamalı ve giriş yapmanız gerekiyor.

Geçici Instagram hesap kapatma ile kalıcı instagram silme arasındaki fark nedir?

Geçici olarak Instagram hesabınızı kapattığınızda önceki verileriniz (fotoğraflar, beğeniler, mesajlar vb.) tekrardan geri gelecektir. Fakat kalıcı ve kesin olarak silinmiş olan Instagram hesabında bu mümkün değildir.

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Instagram fake hesap silme işlemi farklı mıdır?

Fake hesapları silmek için normal Instagram silme işlemini uygulamanız yeterlidir.

Instagram Geçici Kapatma İşlemi

Instagram hesabınızı kalıcı bir biçimde silmek istemiyor, yalnızca ara vererek bir süre sosyal medyadan uzaklaşmayı düşünüyorsanız uygulama sizler için de kolaylık sağlayacak bir imkan oluşturmuştur. Hesabınızı geçici olarak kapatmak isterseniz öncelikle her zaman olduğu gibi hesabınıza giriş yapmanız istenecektir. Giriş işlemini başarıyla tamamlamanız halinde sağ üst köşede bulunan profili düzenle alanına dokunmalısınız. Bu alan bazı profillerde direkt profil sayfasının görünür alanında da yer alabilmekte.

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Kaydırma çubuğunu aşağıya indirmeniz halinde hesabımı geçici olarak kapat seçeneği karşınıza çıkacaktır. Bu alana tıklayarak veya dokunarak ilgili adıma geçiş yapabilirsiniz. Daha sonra ekranda “hesabınızı neden kapatıyorsunuz?” sorusuyla karşılaşacaksınız. İlgili menüden arzu ettiğiniz seçeneğe tıkladıktan sonra hesabınızı geçici bir biçimde kapatmış oluyorsunuz. Hesabınızı geçici olarak dondurma ve kapatmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdaki konumuzu inceleyebilirsiniz.

Hesabı kalıcı olarak kapatma sürecinden farklı olarak bu adımda devam etmek için bir şifre girmeniz istenebilir. Bazı hesaplarda kalıcı kapatma işlemini uygularken de şifre talep edilebilmektedir. Şifre süreci tamamen sizin güvenliğiniz içindir. Tarayıcınızda kayıtlı bir hesabın farklı bir bilgisayar kullanıcı tarafından kalıcı olarak kapatılmaması veya farklı kişilerin eline geçmemesi için Instagram hesabınızı güvence altına almaktadır.

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İlgili işlemleri tamamladıktan sonra hesabınızı geçici bir biçimde kapatmış olmaktasınız. Hesabınızı yeniden açabilir, fotoğraflarınıza, yorumlarınıza, profil bilgilerinize tekrar erişim sağlayabilirsiniz. Geçici hesaplarda profilinize ait verilerin silinmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalmazsınız. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bilgileriniz yeniden kaldığınız yerden kullanılmaya devam eder. Ancak bu süreçte hesabınız görünürlüğünü yitireceği için arkadaşlarınız tarafından bilgilerinize erişilemeyecek ve hesabınıza yönelik alacağınız bildirimlere geçici olarak sona erecektir.

Instagram Hesabı Kesin Kalıcı ve Geçici Kapatma Talebini Geri Alma

Eğer hesabınızı yanlışlıkla silmiş veya kapatmışsanız şu adımları izlemelisiniz;

Hesabınızı kontrol edin; https://instagram.com/kullanıcıadınız şeklinde yapacağınız aramada eğer sayfanızı göremiyorsanız hesabınızın silinmiş olduğunu anlayabilirsiniz.

Instagram yardım merkezi sayfasından hesabınızı yönetme alanına tıklayın. Bu sayfada yer alan bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Nüfus cüzdanı bilgileriniz, e-posta adresiniz, kullanıcı adınız ve bulunduğunuz ülke gibi bilgilerin tamamlanması istenmektedir. İlgili alanları tamamlayın ve gönder alanına tıklayın.

İlgili işlemleri tamamladıktan sonra bekleme süreciyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu süreçte Instagram tarafından birtakım bilgiler istenebilmektedir. Daha sonra Instagram'dan gelen rakamsal maili a4 kağıdına büyük harfler ile yazarak fotoğrafını çekip, size gönderilmiş olan maile yanıt şeklinde iletmelisiniz. Herhangi bir sorun görülmemesi halinde hesabınız yeniden kullanım için yayına alınabilmektedir.