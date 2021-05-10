Instagram fotoğraf ve resim sözleri - Instagram'da paylaşım altına yazılacak en güzel ve özlü sözler

Instagram Türkiye'de sıklıkla tercih edilen ve en çok kullanılan sosyal paylaşım siteleri arasında yerini almaktadır. Anlaşılacağı gibi kişiye özel olan ınstagram hesaplarında fotoğraflar paylaşılacağı gibi videolar da paylaşılmaktadır. Fotoğrafların altına kişiye özel yazılar, toplumsal sözler yazılmaktadır. Bu sosyal paylaşım sitesinin çok daha fazla içerik etkinliği bulunmaktadır.

Instagram Fotoğraf ve Resim Sözleri

Sosyal medya alanında ücretsiz olarak kullanılan fotoğraf ve video paylaşım uygulamasına ınstagram denir.

Instagram sitelerinin içeriğinde hikaye paylaşımı, video paylaşımı, fotoğraf paylaşımı, fotoğraflarda filtre ve çeşitli etkinliklerin uygulanma özellikleri bulunmaktadır.

Her bireyin kişisel güvenlik şifre ve kullanıcı isimleriyle açtıkları bu hesaplar popüler bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Ayrıca paylaşılan fotoğraf, söz, yazı, hikaye, video gibi paylaşımların kişi kendi iradesiyle talep ve istekleri seçerek takip etme platformu doğrultusunda gerçekleşir.

İşte hesaplarda paylaşılan fotoğraf ve resim sözleri bulunmaktadır. Kişiler paylaştıkları fotoğraflara göre bu sözlere resimlerin altında yer vermektedir. İster kendi sözlerini içersin ve özgün olsun isterse de toplumsal, şiirsel, sosyal sözler olsun bu tercih hesap sahibinin kendi seçimidir.

Sizler için en güzel ınstagram fotoğraf biyografi sözlerini aşağıda madde haliyle listeledik:

Bakma öyle suskun durduğuma doğanın da sesi çıkmaz. Sakın bunu unutma.

İnsanların da kalitesi ne kadar büyütürsen o kadar düşüyor tıpkı paylaşılan ve büyütülen fotoğraf gibi...

Mutluluğun sırrı özgürlük duygusudur. Özgürlük duygusunun saklı kalan tarafı ise cesarette vardır. Fotoğrafta mutluluğun sırlarını görebilirsiniz.

Güneşin ve yağmurun birleşiminden sunulan gök kuşağı işte tam da buradadır.

Instagram'da Paylaşım Altına Yazılacak En Güzel ve Özlü Sözler

Instagram'da paylaşım altına yazılacak en güzel özlü sözler aşağıdadır:

Her insanın yaşadığı iki hayatın birini derinlik diğerini yüzeysellik temsil eder.

Doğayı ve evreni yaratıldığı gibi kabul ediyorsan insanı da öyle kabul et.

Yarı yolda bırakıp aklını aldığın kadın deli gibi severek kalbini aldığın kadından daha tehlikelidir.

Yaşamayı zor, olağan üstü ve eşsiz kılan şey ölümün basit hale dönüşmesidir.

Aşka giden yol ve kalbe açılan kapı bir kadının gözlerinde gömülüdür bu gömüyü çıkartmak kahramanlıktır.

Hayat müziğe göre ayarlanmış ağaç dalları gibidir. Ritmi ve performansı senin elinde.

Aklımdasın diyen balıklar çabuk unutur çünkü balıkların hafızası yoktur. Ömrümsün diyen kelebekler çabuk gider çünkü kelebeklerin ömrü kısadır.

Mutluluğu sonsuz kılan onu paylaşmaktır.

Çöl kendini yalnız hissedenler içindir. Çünkü suyu yoktur.

Yorgunluk anlatmayı engeller. Anlatmak yerine resimdeki ayrıntıya bakın. Göz ile görülen söz ile söylenenden daha kalıcıdır.

Ufak anıların bıraktığı kocaman anlamlar burada gizlidir.

Fotoğraflar madalyonun öteki yüzünü gösterir ve sıradan olanı değerli kılarak akla getirir.

Artık demli çay içiyorum çünkü açık çayın arkasından görebileceğim kişi yok olmayı tercih etti.

Gönlümdeki salıncak ile çocukluk yapıyorum.

Siyah adeta şu anda beni yansıtıyor gök kuşağı tarafından dışlanmış gibi...

Çirkinlikleri bile güzel gelenler, ego sayesinde güzellikleri içinde kayboldular.

Duran zamanı biri anlatabilir mi siz de durum ne?

Fotoğrafçı biraz gülümse bari dedi son halim bu ortaya karışık dondurma gibiyim.

Bu gün batımı sayesinde affedilmeye alışmış insanların yüzsüzlüğünden kurtuldum geriye dönmeyi düşünmemek üzere...

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