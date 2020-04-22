Dijital dönüşümün fragmanını seyrediyoruz

Hızla hayata geçirilen yeniliklerin bir yandan da geleceğe hazırlık olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çin’de bir teknoloji şirketi halka ücretsiz robotaksi deneme gezileri sunmaya başladığını duyurdu. Çinli teknoloji şirketi Baidu bu hizmeti navigasyon uygulamaları aracılığıyla da kullanılabilir hâle getiriyor. İlk denemelerini 2019 yılında yapan şirket temsilcileri, artık bu hizmetin halka sunulabilecek kadar hazır olduğunu belirtiyorlar. Otonom filolar, personel olarak şoför istihdamı da gerektirmediğinden şirketler tarafından da ilgi görüyor. Gelecekteki olası bir salgında, robotaksi’lerin şoförsüz olmasının da avantaj olacağı düşünülüyor.

Dijital dönüşüm pek çok sektörü etkiliyor

Öte yandan e-ticaret uygulamalarına geçiş de bu dönemde artış gösteriyor ve e-ticaret kapsama alanını genişletiyor. Amazon gibi dünya devi e-ticaret şirketleri siparişlere yetişemediklerini bu sebeple de daha fazla depo personeli alımı yapacaklarını duyurmuşlardı. Şimdilik depo personelleri hâlâ insan olsa da yakın gelecekte onların ve kuryelerin yerini de robotların alacağı öngörülüyor.

Dijital dönüşümün sağlık alanında da hızlanması bekleniyor. Tüm dünyada, salgın sürecinde hastalara müdahale ederken Covid-19’a yakalanan ve hayatını kaybeden pek çok sağlık personeli olduğu biliniyor. İleride bu durumun tekrar yaşanmaması için hastanelerde de robot kullanımı planlanan uygulamalar arasında. Özellikle enfeksiyon hastalıkları gibi branşlarda hastayla sağlık personelinin temasını minimuma indirmek için robotlardan faydalanılabileceği düşünülüyor.

Eğitim alanında da 40-50 kişilik sınıflar yerine sosyal mesafenin korunabilmesi için uzaktan eğitimin yaygınlaştırılmasına çalışılıyor. Ancak tamamen uzaktan yapılan eğitim çocukların psikolojik ve fiziki gelişim süreçlerini de etkileyeceğinden orta öğretim için mecburiyet haricinde tercih edilmiyor. İleriye yönelikse e-eğitim ve farklı eğitim modelleri üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Uygulamalı dersler için okulda, teorik dersler için uzaktan eğitim gibi modeller deneniyor.

Mimari tasarımlar da bu salgından etkilenecek gibi görünüyor. Şimdiden pek çok işyeri sahibinin farklı tasarımlar yeni düzenlemeler istediklerine şahit oluyoruz. Önümüzdeki günlerde restoranlar, hastanelerde odalar ve bekleme alanları, stadyumlar, okullar, oteller farklı bir görünüme sahip olabilir. Sosyal mesafeye dikkat edilen, insanların mümkün olduğunca bir araya gelmediği yeni mimari tasarımlar denenebilir.

Bize uzak gelse de daha az insanın bir arada olduğu, sosyal mesafenin korunduğu bir gelecek bizi bekliyor olabilir. Geleceği yaşayabilmek içinse bugün evde kalmamız ve sosyal mesafeyi koruyarak kurallara uymamız gerekiyor.



Serap TORUN

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