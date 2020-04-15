Coronathon Türkiye’den çıkan 30 projeye TÜBİTAK’tan fon desteği

Koronavirüs salgınının yarattığı sosyal, psikolojik, lojistik ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak amacıyla çok hızlı bir şekilde “Çözümün parçası ol” sloganıyla hayata geçen Coronathon Türkiye'nin katılımcılarına özel destekler gelmeye devam ediyor. 21-22 Mart tarihlerinde çözümün bir parçası olmak isteyen fikirlere özel bir hackathon düzenleyen Coranathon Türkiye İnisiyatifi, bugüne kadar seçilen fikirlere özel nakdi ödül desteği, kitlesel fonlama eğitimleri, girişimcilik ve yatırım alma hızlandırma eğitimleri, fikirlerin bakanlıklar ve şirketler seviyesinde buluşturulması gibi çeşitli destekler sundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Coronathon Türkiye projelerini en başında bu yana takip etmesinin ardından, şimdi de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) toplam 30 projeye 600 bin TL’lik destek vereceğini açıkladı. Söz konusu destek için başvurular, Coronathon Türkiye paydaşı olan ve aynı zamanda TÜBİTAK BİGG programı uygulayıcı kuruluşları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ aracılığıyla ilerleyecek. Destek kapsamında üç üniversitenin uygun gördüğü Coronathon Türkiye katılımcılarına proje başına maksimum 20 bin TL’lik fon sağlanacak.

6 Nisan Pazartesi günü Startups Watch etkinliğinde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal, koronavirüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında projelere verdikleri desteklerin altını çizerken, her seviyede proje sahibine destekleri olduğunu söyledi. Coronathon Türkiye’de yüzlerce fikir arasından paydaşların ve mentorların aracılığı ile fikirlerin seçildiğini, değerlendirildiğini ve filtrelemesinin yapıldığını söyleyen Mandal, bu sebeple Coronathon Türkiye’de öne çıkan fikirleri hızlıca destekleme kararı aldıklarını söyledi. Mandal, “Zor zamanlar hızlı ve farklı kararlar almayı gerektirir” diyerek bürokrasinin de çevik ve toplum faydasına hareket edebildiğini göstermek istediklerini ve bu sebeple yenilikçi fikirlerin desteklenmesine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Aynı etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır ise yalnızca TÜBİTAK üzerinden değil, kalkınma ajansları üzerinden de yeni çağrıya çıkılan fonlar olduğunu söyledi. Bu fonlar aracılığı ile koronavirüs (COVİD-19) salgını ile mücadele eden fikirler için kalkınma ajanslarının tüm Türkiye’de bütçesi 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişen projelere destek verdiğini ifade eden Kaçır, bu konuda çözüm üreten herkesi bu fonlara başvurmaya davet etti.

Etkinlikte söz alan Coronathon Türkiye sözcüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, İTÜ Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Zeynep Erden Bayazıt ve ODTÜ Girişimcilik Merkezi Direktörü Doç. Dr. Adil Oran da Coronathon Türkiye sürecindeki iş birliğine vurgu yaparak burada yakalanan ivmenin ve çözüm odaklı yapının çok paydaşlı bir şekilde sürekliliğini koruyarak sorunlara çözüm üreteceğini dile getirdiler. TÜBİTAK'ın, Kalkınma Ajanslarının, bakanlıkların, özel kurumların ve sivil toplumun bu işi sahiplenmesinin heyecan verici olduğunu ve bu sayede iş birliğinin yeni çıktılar üretmeye devam ettiğini vurgulayan Oğuzhan Aygören, Avrupa Komisyonu’nun da 24-26 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği geniş katılımlı hackathon için Coronathon Türkiye ekibinden destek istediğini sözlerine ekledi.