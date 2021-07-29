Çocukların yaratıcılıkları geleceğin tknolojileriyle buluşuyor

Çocukların hayatına bilim ve teknoloji alanında değer katmak için uzun süredir farklı çalışmalar yürüten ve bu anlayışla yola çıkarak HUB21’i kuran Didem Cikse ve Sylvian Victor Roussarie, çocukları erken yaşta teknolojinin yaratıcılığıyla buluşturuyor.

Çocukların teknoloji becerilerini geliştirmeleri için eğlenceli eğitim ortamı yaratan teknoloji öğrenme platformu HUB21’in eğitmen kadrosu ise Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören yetenekli öğrenci koçlarından oluşuyor. Platformda, Hub21 ekibi tarafından küratörlüğünün yapıldığı, Hub21 öğrencileri tarafından test edilen ve gelen talepler üzerine geliştirilen içerikler sunuluyor.

Eğitimde bu deneyimin iyi bir müfredat ve doğru rol modellerle sağlanabildiğine inanan HUB21 ekibi, bu anlayışla eğitim içeriklerini oluşturduktan sonra öğrencilerinden aldıkları geri bildirimlerle sürekli olarak yeniliyor. Ayrıca bu içeriklerin eğlenceli, kişiselleştirilmiş ve eğitici olmasına özen gösteriyor. Bugünün teknolojisinin üreticisi olan eğitim koçları, öğrencilerin farklı alanlara olan ilgilerini keşfedip yönlendirebiliyor. Ayrıca platform, standart bir eğitim müfredatı dışında bir rehberlik deneyimi de sunuyor. Güncel teknolojik gelişmeleri en yakından takip eden eğitim koçları, geleceğe hazırlanan öğrencilerin hep bir adım önde olması için çalışıyor.

Tek kişilik seanslarda ya da 2 kişilik grup seanslarında etkileşimi en yüksek seviyede tutmaya gayret gösteren HUB21, çocuklara esnek programlama ve eş zamanlı kodlama özelliği sunuyor. Programlar kapsamında eğitmen ve çocukların ortak takvimleri eşleştiriliyor, canlı çevirim içi derslerde anında geri bildirim alıp anlaşılmayan noktalarda eğitmenle eş zamanlı olarak kodlama imkanı sağlanıyor. Öğrenciler, video oyunları tasarlamaktan Scratch, Python veya C++ ile yeni bir programlama dili öğrenmeye kadar, öğretmenlerin rehberliğinde yeteneklerinin sınırlarını genişletmek için ilham alıyorlar. Eğitimlerin İngilizce gerçekleştiği eğitimler sayesinde çocuklar, 10 farklı ülkeden katılımcılarla bir araya gelerek uluslararası bir programın parçası olma şansını elde ediyor. Farklı kültürlerden yaşıtlarıyla iletişim kurma fırsatı yakalayan çocuklar aynı zamanda fikirlerini de aktarma fırsatı da buluyor.

Programların içeriği ve eğitim modeli, 7-17 yaş aralığındaki öğrencilerin seviyelerine uygun şekilde oluşturuluyor. Değişen dünyanın ihtiyaçlarına ayak uydurabilen çocuklar yetiştirmenin önemine inanan platform, ülkemizde de çocukların global seviyede bir öğrenim süreci yaşaması için eğitmenleriyle sürekli olarak çalışıyor. Buna bağlı olarak cinsiyet eşitliğinin olduğu bir atmosfer yaratmanın da sürecin ayrılmaz bir parçası olmasına dikkat çeken platform, bunu başarmak için ise kızların da kodlamaya teşvik edilmesi gerektiğine inanıyor. Kızları kodlamaya teşvik etmek için onları doğru rol modellerle erken yaşta tanıştırmanın çok değerli olduğunu belirten Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO’su Didem Cikse, “Bu projemiz kapsamında Darüşşafaka Okulları’ndan ilkokul ve ortaokul kız öğrencilerle, Türkiye’nin farklı illerinden lise öğrencilerine ücretsiz kodlama eğitim programları sunuyoruz. Kız öğrencileri de programlama ile tanıştırmak, onlara doğru rol modelleri göstermek, akademik gelişimlerinin yanı sıra, onların duygusal gelişimlerine ve özgüven kazanımlarına da destek oluyor. Bu alanda farkındalık yaratarak erkek meslektaşlarıyla eşit şartlara sahip olabildikleri bir gelecek en büyük hayalimiz” dedi.

Platform, maksimum 3 kişiden oluşan gruplarla sosyalleşme ve iş birliği, takım çalışması, iletişim gibi yetkinlikleri geliştirme imkanı sunan sanal yaz kamplarını da hayata geçiriyor.

5 Temmuzda başlayan programlar kapsamında 22 Ağustos tarihine kadar, 7-17 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler, eğlenceli animasyonlar, interaktif hikayeler, mini oyunlar kodlayarak yaratıcılıklarını kullanma fırsatı yakalıyor.