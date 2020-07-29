Citrix ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketin yıllık olarak hesaplanmış sürekli abonelik geliri yıllık bazda %54 oranında artışla 949 milyon ABD doları olurken, abonelik rezervasyonları ise toplam ürün rezervasyonlarının %76'sı (2019 yılı ikinci çeyreğinde bu oran %62'ydi) oldu.



Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar (SaaS) için yıllık olarak hesaplanmış sürekli abonelik geliri, yıllık bazda %41 oranında artışla 590 milyon ABD doları olan Citrix, operasyonlardan elde edilen nakit akışının da 419 milyon ABD doları ile rekor düzeye ulaştığını beyan etti.



Bilindiği üzere Microsoft, mevcut ve yeni şirket içi Citrix müşterilerini Azure'a taşımak amacıyla Citrix Cloud ve Citrix Workspace satışlarına liderlik edecek. Şirketler, geçişi basitleştirmek ve hızlandırmak amacıyla ortak geçiş araçları ve hizmetleri sağlayacak. Şirketler, Citrix Workspace, Citrix SD-WAN, Microsoft Azure ve Microsoft 365'ten oluşan ortak olanakları kapsayacak bağlantılı bir yol haritası belirleyecek. Ortak olanaklar, şirketlerin doğrudan satış ekipleri tarafından Azure Market ve güçlü bir kanal ortakları topluluğu aracılığıyla satılacak.



