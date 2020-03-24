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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 24.03.2020 - 15:47,Son Güncelleme:/

Çin elektromanyetik gözlem uydularını uzaya yolladı

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Çin elektromanyetik gözlem uydularını uzaya yolladı
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Çin, bir grup yeryüzü gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Yaogan-30 sınıfındaki uydular Long March 2C roketiyle ülkenin güneybatısındaki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların Dünya yörüngesinde belirlenen konuma yerleştiği bildirildi.

Çin Bilimler Akademisine bağlı Mikro Uydu Akademisi tarafından geliştirilen uyduların elektromanyetik çevre gözlemleri ve bununla ilişkili teknolojiler için kullanılacağı kaydedildi.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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