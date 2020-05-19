Çalışanların üçte biri iş başında artık daha fazla zaman harcıyor

Çalışanların karşı karşıya kaldığı “yeni normal”, iş ve yaşam dengesini etkilemeye başladı. Çalışanların yaklaşık üçte biri (%31) iş başında eskisinden daha fazla vakit geçirdiğini söyledi. Ancak, %46’lık bir kesim ise kişisel faaliyetlerde geçirdikleri sürenin arttığını belirtti. Bu değişimin nedeni, insanların eskisi gibi işe gidip gelmek için vakit harcamaması olabilir.

Raporda ayrıca, başta BT çalışanları olmak üzere, insanların iş ve kişisel faaliyetleri ayırmakta zorlandığı gözler önüne serildi. Çalışanların %55’i evde kalmaya başladıklarından beri eskisinden daha fazla haber okuduğunu söyledi. İnsanların koronavirüs ile ilgili en son bilgileri almak istediği bir dönemde bu çok normal bir durum. Ancak bu kişilerin %60’ı haberleri iş için kullandıkları cihazlarda takip ettiğini belirtti. Bu da kullanılan kaynaklara ve ziyaret edilen sitelere dikkat edilmediği takdirde cihazlara zararlı yazılım bulaşmasına neden olabiliyor.

Çalışanlar ayrıca kullandıkları bazı kişisel hizmetleri iş için de kullanmaya başladı. Gölge BT adı verilen bu durum hassas bilgilerin sızdırılma riskini artırıyor. Örneğin, çalışanların %42’si kişisel e-posta hesaplarını iş için kullandığını dile getirdi. Bunların %49’u bu durumun evden çalışmaya başladıktan sonra arttığını belirtti. %38’lik bir kesim ise BT departmanları tarafından onaylanmayan kişisel mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor. Bunların da %60’ı bu tercihlerinin karantina süreciyle birlikte yaygınlaştığını söylüyor.

Kaspersky Baş Bilgi Güvenliği Yöneticisi Andrey Evdokimov, “Kurumlar, çalışanlarının istediği servisi kullanmasına izin veremez. Kullanıcıların rahatlığı ile iş gereksinimleri ve güvenlik arasında bir denge kurulması şart. Bunun için şirketlerin yalnızca gerekli minimum yetkilerle kaynaklara erişim imkanı vermesi, bir VPN kurması ve güvenli kurumsal sistemler kullanması gerekiyor. Bu tür yazılımlar kullanışlılığı azaltan bazı kısıtlamalara sahip olabiliyor fakat bunun karşılığında güvenlik önlemleriyle çok daha önemli güvenceler sunuyor.” dedi.

Şirketlerin çalışanlarını ve kurumsal verilerini güvende tutabilmeleri için, Kaspersky çalışanların şu önlemleri almasını tavsiye ediyor:

Çalışanlarınıza temel güvenlik farkındalığı eğitimi verin. İnternet üzerinden verilebilen bu eğitimlerde hesap ve parola yönetimi, e-posta güvenliği ve uç nokta güvenliği gibi temel konular ele alınıyor. Kaspersky ve Area9 Lyceum tarafından hazırlanan ücretsiz modül insanların evden güvenli çalışmasına yardımcı oluyor.



Cihazların, yazılımların ve hizmetlerin her zaman en son yamalarla güncellendiğinden emin olun.



Mobil cihazlar da dahil olmak üzere tüm uç noktalara iyi bir güvenlik çözümü kurun ve güvenlik duvarlarını etkinleştirin. Kullanılan çözümlerde web tehditlerine ve e-posta ile kimlik avına karşı koruma bulunduğundan emin olun.